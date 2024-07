Comisión aprobó informe que exhorta restituir derechos a comandos de Taura de 2008

Con 9 votos a favor, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó este 24 de julio de 2024 el informe no vinculante del proceso de fiscalización sobre el caso de los comandos de Taura de 2008.

Una subcomisión generó los insumos para elaborar el informe sobre la situación jurídica, el acceso a los beneficios de ley en situación militar de servicio pasivo de las personas amnistiadas y el cumplimiento de las recomendaciones del Informe final de la Comisión de la Verdad "Sin verdad no hay Justicia" sobre los comandos de Taura.

La moción de aprobación fue planteada por la legisladora de la revolución Ciudadana, Jhajaira Urresta. Dijo que hubo un “exhaustivo mecanismo de búsqueda de justicia, verdad y reparación” para construir el informe. Los excomandos merecen el reconocimiento de sus derechos, expuso.

Conclusiones del informe

El 13 de junio del 2008, la Asamblea Constituyente otorgó la amnistía general a 62 comandos que participaron en los hechos suscitados el 16 de enero de 1987 en la Base Aérea de Taura.

El artículo 3 del mandato determinaba la obligación de registrar a los amnistiados en el registro de militares en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, con todos sus derechos. Pero esto no se ha cumplido, concluye ele informe.

El informe no vinculante también recoge que la Comisión de la Verdad, a través de su informe “Sin verdad no hay justicia”, determinó reparaciones para los 62 comandos de Taura. “Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha dado cumplimiento a la reparación indemnizatoria para todos”.

Recomendaciones del informe

Tras la fiscalización, los legisladores plantean cuatro recomendaciones para que sean consideradas por el Pleno de la Asamblea Nacional. El legislador Paúl Buestán pidió incluir dos modificaciones al texto del segundo exhorto.

Exhortar al presidente de la República emita un nuevo decreto presidencial, en reemplazo del Decreto Ejecutivo 35, del 2 de septiembre de 2009, para la plena aplicación de la resolución del 13 de junio de 2008, de la Asamblea Constituyente.

Exhortar al Ministerio de Defensa Nacional y al ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), a fin de que se considere dar cumplimiento al contenido del oficio 0800384-ISSFA-e de 4 de noviembre de 2008, en referencia al oficio MS-7-5-2008-411 de 15 de octubre de 2008, a través del cual el Ministro de Defensa Nacional dispone al ISSFA realice el cálculo de aportaciones equivalentes y reserva matemática de cada uno de los Comandos de Taura para la obtención de todos los beneficios establecidos en Resolución del 13 de junio de 2008 de la Asamblea Constituyente. Para el efecto se tomará en cuenta que la resolución de la Asamblea Constituyente eliminó todos los hechos acaecidos el 16 de enero de 1987, por tanto el tiempo de servicio de cada uno de los beneficiarios se considere pueda ser calculado desde la fecha de ingreso a las filas de las Fuerzas Armadas hasta el 13 de junio de 2008, fecha en la que se dispone el paso al servicio pasivo, con todos sus derechos.

Exhortar al Estado ecuatoriano para que cumpla con su deber de reparar integralmente a las víctimas, considerando que es un deber y un derecho consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

Exhortar a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y al Ministerio de Economía y Finanzas, para que bajo sus competencias cumplan con lo dispuesto por la Comisión de la Verdad a través del Informe “Sin verdad no hay justicia”, para alcanzar el 100% de la reparación integral de los comandos de Taura.

#LaNuevaAsamblea | @DerHumanosAN instala la presente sesión, en modalidad virtual, donde se conocerá y aprobará del informe de fiscalización sobre la situación jurídica de las personas amnistiadas en el proceso denominado #ComandosDeTaura. pic.twitter.com/NGTzsqgx9o — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 24, 2024

