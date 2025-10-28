Capturado el cuarto más buscado de Tungurahua por violación: así fue el operativo

El detenido tenía una orden de captura vigente por la agresión sexual a una niña de 11 años ocurrida en Tungurahua

El detenido tenía una orden de captura vigente por la agresión sexual a una niña de 11 años ocurrida en Tungurahua.

La Policía Nacional informó sobre la detención del cuarto individuo más buscado en la provincia de Tungurahua, requerido por el delito de violación a una menor de edad. El operativo se ejecutó el 27 de octubre en el sector Puyo Sur, provincia de Pastaza, como parte de la operación Fénix 325, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

El detenido, identificado como Jorge de 51 años, tenía una orden de captura vigente por la agresión sexual a una niña de 11 años ocurrida en Tungurahua. Tras meses de seguimiento, fue localizado mediante labores de inteligencia y trasladado a una unidad de máxima seguridad para enfrentar cargos por violencia sexual.

Según datos oficiales, entre 2018 y 2023 se registraron más de 52.000 denuncias por delitos sexuales contra menores, pero solo el 4,15 % llegó a sentencia, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer la respuesta judicial.

Caen red que perjudicaba a menores en Jaramijó

La Policía Nacional logró la captura de Michael Yosimar Castillo Quiñónez, considerado uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Esmeraldas y sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol por el delito de asesinato. La detención se ejecutó en Jaramijó, en el sector Nuevo Reasentamiento, en la provincia de Manabí, durante un operativo de inteligencia y seguimiento.

Jaime Salgado, jefe policial del Distrito Manta, informó que el ciudadano fue aprehendido en medio de una operación contra delitos de extorsión, al ser sorprendido realizando actividades ilícitas en la zona.

“Se trataba de un individuo de alta peligrosidad que intentó evadir la acción policial utilizando una identidad falsa, pero gracias a los procedimientos técnicos se pudo confirmar quién era realmente”, indicó el oficial.

