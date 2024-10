Canciller a asambleístas: "Dejen trabajar, envían pedidos de lo que ven en Twitter"

Dice que hacen requerimientos de lo que ven en Twitter. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld se pronunció sobre el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y criticó el enfoque de algunos asambleístas, quienes, según ella, limitan su labor a la fiscalización. Este juicio político comenzó el 30 de septiembre ante la mesa de Fiscalización de la Asamblea y está motivado por cuestiones como la crisis de inseguridad y la irrupción en la embajada de México en Quito.

Sommerfeld precisó que el número de solicitudes de información y convocatorias a comparecer es elevado y constante, lo que afecta la capacidad de trabajo del Gobierno Nacional.

"Necesitamos una Asamblea que apoye en la lucha contra los grandes y profundos problemas que enfrenta Ecuador. En vez de estar llamando constantemente a comparecencias y juicios políticos que no tienen sentido", destacó Sommerfeld en Radio Quito.

Pedidos basados en Twitter

La canciller refirió que el número de pedidos de información realizados por los asambleístas están basados en datos que encuentran en redes sociales: "Solo ejercen la función de fiscalizar, que es correcta, pero también deben dejar trabajar. Tengo algunos asambleístas que creo que no duermen pensando en mí. Todos los días recibo pedidos de información de lo que leen en Twitter (ahora X). Leen algo y me envían una carta; leen otra cosa y me mandan otra carta", comentó la canciller ecuatoriana.

Sommerfeld señaló que hay hasta cinco personas en Cancillería dedicadas a responder estos requerimientos. Aclaró que entiende que el deber de los asambleístas es fiscalizar, pero señaló que debería ser de manera proactiva.

JUICIO POLÍTICO CONTRA PALENCIA

La noche del lunes 30 de septiembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reanudó la sesión 079, en la que se tramita el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Horas antes de la reanudación, la ministra Palencia tuvo un altercado con la asambleísta correísta Paola Cabezas durante la mesa legislativa. La confrontación se intensificó cuando, a través de una conexión por Zoom, se presentó el exministro del Interior, José Serrano, lo que provocó que la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) decidiera abandonar la sala, dejando a la Comisión sin quórum.

Durante el retiro, Cabezas se refirió a las "víctimas de esta señora", aludiendo a Palencia. La ministra respondió con firmeza, defendiendo su honor y su trayectoria como defensora de los derechos humanos desde una edad temprana. En su respuesta, enfatizó que no tiene "manos manchadas de sangre" y advirtió a Cabezas sobre las implicaciones de sus afirmaciones, dejando claro que no tolerará acusaciones infundadas.

En la reanudación de la sesión, se esperaba recibir pruebas testimoniales de cargo y descargo en el juicio político contra Palencia. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, solicitó al secretario verificar la conexión de José Serrano, quien no se presentó. Además, ninguno de los testigos propuestos por los legisladores correísta, Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, estuvo presente, lo que complicó el desarrollo de la sesión.

