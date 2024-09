Verónica Abad: "Mi designación no me convierte en empleada de Sommerfeld y Núñez"

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad habló por primera vez tras su llegada a Ankara, Turquía el pasado 9 de septiembre. Lo hizo la noche de este miércoles 25 de septiembre en una entrevista con la cadena CNN, en el programa Conclusiones con el periodista Fernando del Rincón.

Abad cuestionó las acciones del presidente Daniel Noboa y de su gabinete para "obstaculizar" la sucesión al cargo una vez que el primer mandatario tome una licencia para la campaña electoral de febrero del 2025.

La vicepresidenta manifestó su incredulidad ante la supuesta percepción de peligro que representa su presencia en la Presidencia a los actuales funcionarios, sugiriendo que esto responde a un intento de anular "las victorias obtenidas por el Gobierno".

"Yo siempre pregunto lo mismo al pueblo ecuatoriano: ¿cuáles victorias? Si en realidad lo que hemos visto en todo este tiempo en el Ecuador no han sido precisamente victorias", manifestó Abad en referencia al actual Gobierno.

Mientras extendía un mensaje de solidaridad a los habitantes de Quito por los graves incendios que ha sufrido la capital en las últimas semanas, Abad indicó que no había podido "salir a la luz pública por órdenes de aquellos subordinados que creen que están sobre la Vicepresidencia".

Consultada sobre el origen de la ruptura de su relación con Noboa, la vicepresidenta señaló que nunca hubo una confrontación entre ambos. Pero dijo que le llamó la atención cuando, para la segunda vuelta en las elecciones anticipadas del 2023, el empresario la envió a realizar campaña en el exterior.

"Desde ese momento sentí ese forcejeo por alejarme del pueblo ecuatoriano. Obviamente después de que se ganó entendí de que, lo que se había puesto sobre la mesa -que era una propuesta para los ecuatorianos- estaba totalmente alejada ya que él empezó con un pacto que nosotros nunca habíamos planteado a los ecuatorianos", sostuvo la vicepresidenta en la entrevista en CNN.

Agregó de que aceptó ser enviada a Israel en una misión humanitaria de paz para mantener el "equilibrio constitucional del país".

Denuncia electoral por violencia de género contra Daniel Noboa

Respecto a la denuncia que presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia de género en contra de Daniel Noboa, señaló que ella buscó a la ley para defenderse ante "tanto hostigamiento, odio infundado".

También habló sobre el sumario administrativo que le inició el Ministerio del Trabajo por una supuesta llegada tardía a Ankara, Turquía. Según la cartera de Estado, la funcionario debía llegar el 1 de septiembre a ese país desde Israel, pero lo hizo ocho días después, el 9 de septiembre.

Dijo que el caso se enmarca en un supuesto "abuso del poder" y que se "evidencia la politización de un proceso que debería ser técnico y objetivo". Y lamentó que el Gobierno central utilice "la infraestructura no solo comunicacional sino también los recursos de los ecuatorianos" para atacarla.

"Yo pregunto a los ecuatorianos y al mundo: ¿de qué cargo están hablando? ¿de qué me acusan en este sumario administrativo? Si mi cargo es de la vicepresidenta constitucional de la República, he sido asignada para cumplir funciones de colaboración para la paz, en conflicto que obviamente no es el nuestro, pero eso no me convierte en una empleada en una canciller Gabriela Sommerfeld, menos de la ministra Ivonne Núñez, ellas son las subalternas a la vicepresidenta", manifestó Abad.

Reiteró que sufre "una persecución política". "El intento de removerme del cargo a través de estas maniobras ilegales y administrativas no solamente atentan contra mi persona sino contra la estabilidad democrática de nuestro país. Si permitimos que un funcionario electo pueda ser destituido por un proceso administrativo estaríamos sentando un precedente peligroso que podría ser usado contra cualquier funcionario público, cuando los intereses de ciertos sectores se ven amenazados", expresó la funcionaria desde Ankara, Turquía.

Consultada sobre si votaría por Daniel Noboa en las próximas elecciones, Abad señaló: "tendría que ver qué es lo que va a prometer ahora", respecto a su plan de trabajo. Y agregó que si el presidente debe dejar el poder en forma temporal durante la campaña, ella "está lista para asumir el rol que le corresponde".

