Los cambios a la educación superior, entre anhelo y recelo

El proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior, presentado por el Ejecutivo el pasado martes, está conformado por nueve artículos y tres disposiciones transitorias que tratan la autonomía en las universidades, modificación en la integración del Consejo de Educación Superior (CES) y mejoras para el proceso de admisión de estudiantes.

Asamblea recibe proyecto de ley que promete mejoras para el ingreso a la universidad Leer más

Manuel Murrieta, experto en gestión de universidades y director de Planificación y Evaluación de la Universidad Casa Grande, señala que estas propuestas servirán como cimientos para los cambios que se esperan en el futuro.

“Abordan los temas más urgentes, que es la autonomía de las universidades para poder operar y gestionar su oferta académica y solicitan una nueva conformación del CES, para en un plazo determinado hacer un proyecto de reforma mucho más complejo”.

A diferencia de las reformas anteriores, Murrieta destaca que en la nueva conformación del CES ahora sí habrá una representatividad desde todos los sectores involucrados y que esto permitirá una mejor sintonía en temas de docencia y gestión universitaria en el país.

“De alguna manera hay una estructura de gobernanza que toma en cuenta a las principales partes interesadas en el proceso de educación superior, porque es importante que la gente que define política pública en educación superior sean quienes tienen experiencia en todos los ámbitos y así no generar una cadena de problemas por la falta de experiencia en la gestión de universidades”.

RELACIONADAS Nueva prueba para el ingreso a la educación superior se aplicará en la segunda semana de agosto

La reforma señala que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) mantiene su control. “Tal como se está planteando quedaría razonablemente controlado porque el Caces sigue operando como siempre y eso evitaría las denominadas universidades de garaje”, enfatiza Murrieta.

Por su parte, la rectora de la Universidad Ecotec, Gilda Alcívar, señala que el cuerpo legal ya fue compartido entre los rectores universitarios del país y sostienen que esta es la oportunidad para iniciar cambios en el sistema.

El test Transformar para ingresar a la universidad se tomará el 26 de agosto Leer más

“Ratifican la visión de autonomía que requerimos las instituciones de educación superior. Esto va a revertir en universidades que puedan tener una oferta más sólida de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de los jóvenes”.

Johan Barreno, integrante de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Ecuador (FESE), mira con optimismo la generación de nuevas carreras y las modificaciones planteadas para mejorar el sistema de ingreso a la universidad. No obstante, muestra recelo al sospechar que esta reforma no sea usada como pretexto para la creación de carreras o extensiones de universidades que no tengan calidad en la educación.

“De qué vale que se incrementen carreras y contenido si no son de calidad, sería una pérdida de recursos e inversiones y de tiempo para los estudiantes”.

RELACIONADAS Lasso pide a los rectores universitarios aportes a Ley de Educación Superior

En respuesta a ello, la ministra de Educación, María Brown, señaló que el tema de control deberá ser definido en su tratamiento respectivo en el Legislativo.

“La ley no tiene como propósito hacer una ampliación de la oferta formativa con mala calidad, por ello plantea y debe tratarse en el debate de la Asamblea Nacional de cómo podemos hacerlo y que estas respondan a las necesidades de los jóvenes y del país”.