Augusto Verduga: “La denuncia ante el TCE es por mi posible candidatura”

El consejero Augusto Verduga conversó con EXPRESO sobre su eventual precandidatura. Dice que su fortaleza es conectar con el electorado joven, que es el que pone a los gobernantes y tiene otras demandas. Es de izquierda, pero no se cierra al diálogo con empresarios honestos que no explotan al trabajador.

Sus allegados lo ven como la mejor carta de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento del que no es militante pero sí un simpatizante, para tender puentes. Él dice ser ‘abeja’ de La Kolmena, un colectivo del que forma parte la legisladora Jahiren Noriega. Su hermano Abraham tiene una buena relación con el expresidente Rafael Correa; escribe un libro sobre lawfare y por él supo de la precandidatura.

- En esta semana se ha hablado más de su precandidatura, pero podría quedarse fuera del CPCCS y perder sus derechos políticos, con la denuncia ante el TCE de Santiago Becdach y Pamela Troya.

- El TCE tiene tremenda responsabilidad. Santiago Becdach tiene un fetiche con nosotros, se ha demorado más de un año para denunciarnos. Y esta señora Pamela Troya es una eterna perdedora.

- Ella ganó con el matrimonio civil igualitario…

- Me refiero a elecciones.

- Pero hay jurisprudencia, luego de que a Alembert Vera le retiraron los derechos políticos por aceptar el auspicio de un movimiento.

- Si estamos en el mismo saco de Vera, ¿por qué no nos demandaron a todos, de entrada? Esto tiene que ver con el ruido de mi posible candidatura. Ha sido como para decir: ‘Aquí los neutralizamos’.

- ¿Cometió una infracción?

- En el reglamento del CNE no se lee que no podíamos decir cuáles son nuestros valores. Somos de izquierda y se nos proscribe. La única prohibición era que no seamos adherentes o afiliados a un partido.

- ¿El expresidente Correa no estuvo con la Liga Azul?

- Él también tenía derecho a decir por quiénes votaría. No tiene cargo en la RC.

- ¿En qué se diferencia de Rafael Correa, para entender lo que ganaría la RC con usted como candidato?

- Al ser joven (tiene 35 años) entiendo bien las nuevas demandas de la juventud, su lenguaje, escucho su música y tengo una banda de punk, sé lo que piensan en redes sociales. Es una ventaja, ese electorado pone los gobernantes. He sido testigo de las grandes transformaciones (de la RC), pero los chicos de 19 años no vivieron el proceso y no les podemos pedir que miren el retrovisor.

- ¿Otro candidato tiktoker?

- No con esa frivolidad y banalidad de Daniel Noboa y su esposa en TikTok. Vamos a poner la política con la P mayúscula, pero en el lenguaje de los jóvenes, aprovechar que conectamos con su sentir y nuevas demandas del feminismo, como lo hacen Jahiren Noriega o Antonio Malo, más alineado a la Conaie. Pero ambos son de La Kolmena, nuestro colectivo.

- ¿Qué es La Kolmena?

- La Kolmena es un colectivo. Arrancó como medio de comunicación digital, tras los despidos en los medios públicos de periodistas como mi hermano Abraham. Luego creció, tenemos una escuela de formación política y la cooperativa de abogados La Comuna.

- ¿Militan en la RC?

- Existen varias voces, una es Jahiren, quien también es militante de la RC. Yo no lo soy. Trabajamos en dos carriles, en sedimentar un nuevo sentido común, con las demandas nuevas de los jóvenes. Y no renunciamos a la batalla corta de la competición política.

- ¿Para qué la candidatura?

- Este país requiere un amplio consenso de fuerzas progresistas. Queremos trabajar por un proyecto nacional popular, que no deje a nadie atrás. Implica abrir el abanico, para que la gente pueda, más allá de las etiquetas, sintonizar y recuperar la institucionalidad, para la gente decente que madruga y que lucha por la supervivencia. No conviene empecinarse con las etiquetas. Soy de izquierda, pero no podemos satanizar a la clase empresarial.

- ¿En qué puntos debe trabajar a estas alturas la RC?

- Hay que apuntalar y hacer acopio de lo sucedido. En América y en el país la gente no vota con el bolsillo. Las afectaciones de orden material y la conculcación de derechos no se traducen en el voto. Con la RC, más de dos millones de personas salieron de la pobreza y esas conquistas de 10 años se diluyeron. Hay un gran pendiente: la revolución cultural, falta memoria histórica, que la gente se apropie de las conquistas. Eso fue un déficit de la RC.

Frases de Verduga

“Entiendo la preocupación de los líderes de la RC por la traición; son perseguidos, están en el exilio”.

“No es un secreto que estoy frustrado en este cuerpo colegiado que es el CPCCS. Están más preocupados por la trinca”.

