Juan Esteban Guarderas propone calendario para renovación total del CNE

Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presentó este 28 de junio de 2024 una propuesta de calendario para ejecutar el concurso de renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Su objetivo es evitar que las actuales autoridades electorales se prorroguen en funciones para garantizar un proceso electoral “transparente”.

Su propuesta aún no se ha conocido en el Pleno. Dijo que prefirió darla a conocer al país antes de plantearla al resto de consejeros para evitar que organizaciones políticas presionen para evitar su aprobación. Además, espera aportes porque su planteamiento puede ser “perfectible”.

“Aquí es ciudadanía contra partidos políticos. Estos adoran al CNE porque nunca les controlan nada. Como no les controlan nada, por supuesto que van a apoyar al CNE. No quieren denunciar nada porque les fascinan sus puestotes. Y la forma de quedarse en sus puestos es no pelearse con ningún partido político para que no pase ningún juicio político”, supone Guarderas.

Considera que por esas razones los partidos políticos no quieren que se cambien a las autoridades electorales. “La renovación que estamos intentando hacer es en contra de los partidos, Diana Atamaint (presidenta del CNE) es la persona favorita de los partidos”, señaló.

#AHORA | El consejero Juan Esteban Guarderas presentó una propuesta de calendario electoral con el objetivo de que se haga la renovación de los 5 vocales del #CNE, la parcial en curso (2 vocales) y otra total (3 vocales) y las próximas elecciones generales sean "transparentes". pic.twitter.com/vyprA2C3OU — Diario Expreso (@Expresoec) June 28, 2024

Renovación parcial no será alterada

Tras el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de que se puede renovar a todos los vocales del CNE, al CPCCS le corresponde tomar decisiones y el cómo ejecutar la renovación total.

Según la propuesta de Guarderas, se utilizará el concurso en marcha de la renovación parcial, de dos vocales, para hacer la renovación total de los tres vocales restantes. La renovación total puede llevarse a cabo usando la infraestructura del concurso de renovación parcial.

Aclaró que la renovación parcial continuará de forma inalterada (dos consejeros), manteniendo su reglamento, normas de concurso, postulaciones y etapas, etc.

Pero la misma Comisión y Veedurías de la renovación parcial serán utilizadas para la renovación total (tres consejeros). La diferencia es que para la renovación total habrá otra normativa específica, un nuevo período de postulaciones y el calendario específico.

“Así podemos llegar a noviembre (2024) cambiando a todas las autoridades electorales. De esta manera nos ahorramos presupuesto y tiempo en la primera fase que es la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección y la Veeduría”, detalló.

Además, los postulantes de la renovación parcial pueden volver a postularse para el proceso de renovación total. Eso implica que sus derechos adquiridos en el primer concurso no se verán alterados, al contrario, se amplían sus derechos al permitirles postular, señaló.

Guarderas considera que de esta manera se evitará que el proceso sea “bombardeado con acciones de protección”.

Guarderas expone calendario para renovación total

El calendario de Guarderas contiene 16 fechas clave.

Convocatoria: Del 29 de julio al 12 de agosto. Calificación de admisibilidad: 27 de agosto. Examen escrito: 31 de agosto. Reconsideración de la admisibilidad: 2 de septiembre. Resolución de la reconsideración: 9 de septiembre. Calificación de méritos: 25 de septiembre. Resultados del examen escrito: 28 de septiembre. Recalificación del examen escrito: 4 de octubre. Examen práctico: 5 de octubre. Resultado de examen práctico: 6 de octubre. Convocatoria a impugnaciones y recalificación de méritos: 9 de octubre. Presentación de impugnaciones: 21 de octubre. Audiencia pública: 30 de octubre. Resolución de impugnación: 4 de noviembre. Resolución de reconsideración: 8 de noviembre. Designación de los vocales: 22 de noviembre.

