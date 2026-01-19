Asamblea Nacional: las leyes prioritarias que se debatirán esta semana

El Legislativo tiene prevista una sesión de Pleno y varias de las comisiones permanentes especializadas

La actividad de la Asamblea Nacional durante la semana del 19 de enero de 2026 se centrará en el primer debate de un proyecto de ley sobre seguridad y en la elaboración de informes de otras iniciativas que se analizan en las comisiones especializadas permanentes.

De acuerdo con la agenda legislativa, para esta semana solo está prevista una sesión del Pleno. Los asambleístas se reunirán el 20 de enero de 2026, a las 12:30, para abordar cuatro puntos del orden del día, entre ellos el debate de un proyecto de ley.

Asamblea resolverá sobre el procesamiento penal de correísta

Como primer punto, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública. Esta iniciativa reforma el Código Integral Penal (COIP).

Este proyecto de ley, según la Comisión de Seguridad de mayoría oficialista, está orientado a fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad pública mediante una “respuesta penal coherente, proporcional y constitucionalmente válida”, con el fin de garantizar la paz social, la confianza ciudadana y la integridad de las instituciones.

Como segundo punto en el orden del día, la Asamblea Nacional designará a la o las omisiones que analizarán los informes de labores correspondientes al año 2025, presentados ante la Asamblea por los titulares de entidades del Estado y organismos de control durante las sesiones 061 y 062.

Como tercer y cuarto punto del orden del día, el Pleno de la Asamblea resolverá el pedido de autorización para el procesamiento penal del asambleísta correísta Juan Andrés González. El legislador enfrenta una querella por calumnia presentada por las asambleístas Mishel Mancheno y Janina Rizzo, del movimiento ADN.

Comisiones trabajan en proyectos de ley en la Asamblea

Por otro lado, diferentes comisiones especializadas siguen con el tratamiento de proyecto de ley. Por ejemplo, la mesa de Trabajadores recibirá a representantes de organizaciones, federaciones, asociaciones y gremios para el proyecto de Ley Especial de Régimen de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

La Comisión de Niñez y Adolescencia, por su parte, recibirá aportes al proyecto de Ley de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, la mesa de Educación avocará conocimiento de los proyectos de ley para declarar fecha cívica nacional el 5 de agosto, en conmemoración de la Independencia de Esmeraldas, así como de las reformas a la Ley de Educación Intercultural para incluir la nutrición en la malla curricular.

Finalmente, la Comisión de Soberanía Alimentaria continuará con el tratamiento del proyecto de ley para fomentar la producción, el consumo y la sustentación del precio de la pitahaya, una de las frutas de mayor exportación en Ecuador.

