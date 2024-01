Artículos Científicos: Pasos a seguir para publicarlos

Cada vez más profesionales en distintas áreas de estudio como las Ciencias Sociales y Humanísticas, Médicas, y Tecnológicas, buscan dar a conocer sus trabajos académicos en revistas científicas indexadas en plataformas como Dialnet, Google Académico, Latindex, Latinrevm, entre otras,. Y aunque, el proceso no es sencillo, lo vale. La publicación de tesis de grado, convertidas en artículos científicos brinda a los expertos en diferentes ramas del conocimiento mayor visibilidad profesional, y abre puertas laborales dentro y fuera del país.

Amalín Mayorga, máster y oficial del Departamento de Investigación de la Universidad de Guayaquil cree que “la selección correcta de la revista donde se desea publicar es muy importante, pues eso marcará el impacto que tenga en la comunidad científica”. “Una revista que tiene un factor de impacto mucho más grande tiene un proceso de selección de artículos más riguroso, y mayor presencia y visibilidad en plataformas utilizadas por investigadores de todo el mundo”, argumenta

Mayorga da a conocer a este Diario el proceso, que, de forma general, se sigue para poder publicar un artículo científico. “Primero se debe registrar el profesional como autor en una revista, luego hacer el artículo en el formato establecido y llenar los documentos requeridos, los cuales pueden variar dependiendo la plataforma.

Tras eso, se debe cargar la información en la página de la revista, luego el artículo será revisado por los editores, los cuales, si consideran que el desarrollo de la investigación es interesante y pertinente es aceptada, caso contrario el artículo es rechazado y devuelto.

Los revisores pares ciegos son investigadores expertos en el tema, quienes emiten un criterio, aceptando o rechazando el artículo. Pueden enviar correcciones, y tras eso, aprobar el trabajo académico. Una vez aceptado, dependiendo de la revista solicitaran el pago para la publicación. “Los valores para publicar dependen de la plataforma y su ranking, sin embargo, también existen revistas que no cobran la difusión, pero el proceso de selección es más demorado. La publicación de un artículo en una revista de alto impacto puede ser de seis meses a un año y medio”, sostiene.

Elección El lugar donde se elija publicar el artículo incide, según experto, porque eso marcará el impacto a la comunicad científica.

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar pide cumplir con ciertos requisitos antes de publicar un artículo. Entre estos se encuentran que el trabajo tenga un máximo de 25 páginas, con un máximo de cinco autores. Los autores deben tener sus correos y ORCID correspondientes, y la investigación debe tener como mínimo 20 citas. La estructura de redacción para el manuscrito se puede encontrar en el siguiente enlace https://ciencialatina.org/index.php/cienciala, haciendo clic en “Plantilla de artículos”.

La publicación tarda entre 30 a 45 días luego de haber sido aprobado.

Otra revista que ofrece facilidad para las publicaciones de artículos es LATAM, revista que pertenece a la Red de Investigadores Latinoamericanos y se halla indexada Dialnet, Latindex directorio, Google académico, y otros más. Cuenta con DOI e ISSN, y las publicaciones son de acceso abierto, lo que permite mayor visibilidad a los autores y futuras citaciones.

Si se cuenta con una investigación se puede enviar el trabajo con el formato de postulación en conjunto al comprobante de pago al correo postulaciones@latam.redilat.org. Cada artículo pasa por un software antiplagio y posteriormente se envía para ser evaluado por los expertos double blind review.

Testimonio: Gran satisfacción personal

Guido Poveda, docente investigador de la Universidad de Guayaquil, cuenta que la experiencia de publicar artículos científicos no fue fácil pero al lograrlo le trajo gran satisfacción personal. “Inicié mis primeras publicaciones en Congresos Científicos Internacionales donde publicaban los resultados en libros de memorias como también en revistas indexadas en Latindex u otras de carácter regional, y cada vez me imponía nuevos desafíos.

Me atreví a realizar mi primera publicación en Scopus, y la verdad no me resultó para nada fácil pues de la teoría a la práctica existe una brecha inmensa pues se presentan aspectos no considerados como la percepción del par ciego. Sin embargo, luego de hacerlo se tiene una gran satisfacción personal de lograr una meta personal y profesional dentro del compromiso adquirido en la Universidad de Guayaquil, posicionándola y empoderándola en el mundo de las ciencias y la academia”, alega.

