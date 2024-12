“Están armando un golpe de Estado”: Verónica Abad sobre el Gobierno de Noboa

"Están claramente tejiendo, están armando un golpe de estado para el 5 de enero, en este momento los actos que ellos tienen se llaman dictadura", sostuvo la vicepresidenta Verónica Abad, en entrevista con EXPRESO.

Del 5 de enero al 6 de febrero del 2025 se desarrollará la campaña electoral. Todavía no se conoce de forma oficial cómo procederá el presidente Daniel Noboa, quien está terciando como candidato. Se dice que debería tomar una licencia, según el Código de la Democracia. Pero, su ministro de Gobierno, José De La Gasca, ya ha señalado que no necesariamente, por el contexto de la muerte cruzada, que dio paso a las elecciones anticipadas, en las que llegó Noboa al poder.

¿Qu´e dice la vicepresidenta Abad?

Verónica Abad, entrevistada por este medio de comunicación, cuestionó las palabras de José De La Gasca. Y dijo: "La vicepresidenta sí tiene una función y es la única que tiene constitucionalmente: suplantar al presidente en el caso de que él pida licencia. Esa es la realidad, no lo que se inventa el señor De La Gasca".

Abad subrayó que tiene que pasar lo que dice la Constitución. "No es un capricho, no es que yo quiero hacer mal contra ellos, es lo que dice la Constitución y por ende lo que se debe cumplir". Según la vicepresidenta si no le permitieran suceder a Noboa, mientras dure la campaña electoral, estaría ante "una dictadura. ¿O somos una república que se ha constituido hace más de 200 años?".

¿Cuál es el contexto?

El 8 de diciembre del 2023, Verónica Abad viajó rumbo a Israel, para cumplir con la única misión que le encomendó Noboa, como embajadora por la paz, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Luego la enviaron a Turquía y el Ministerio de Trabajo la suspendió de su cargo por 150 días. El próximo lunes 16 de diciembre se reinstalará la audiencia de la acción de protección que solicitó.

