¿Por qué Aquiles Álvarez fue trasladado a la Unidad Judicial de La Libertad?

Este 22 de marzo de 2026 se tiene previsto retomar la audiencia de juicio del caso Triple A

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, arribó este domingo 22 de marzo a la Unidad Judicial Penal del cantón La Libertad bajo un impresionante operativo de seguridad. El traslado, motivado por la reanudación de la audiencia del caso Triple A, estuvo marcado por la tensión y el clamor de simpatizantes que exigen su liberación inmediata.

Tensión en los exteriores de la Unidad Judicial

La escena en los exteriores del edificio judicial fue dramática. Fiorella Ycaza, esposa del burgomaestre, protagonizó uno de los momentos más conmovedores al intentar acercarse al ingreso del recinto mientras gritaba frases de apoyo. "Mi esposo tiene derecho a estar frente a un juez y no lo está teniendo. No entiendo por qué están siendo tan crueles con él", reclamó Ycaza ante los medios presentes.

El arribo de Álvarez se produjo a las 14:35, tras superarse las fallas técnicas en la conexión desde la cárcel del Encuentro, donde permanece privado de su libertad. El despliegue incluyó:

Tanquetas y vehículos patrulleros rodeando el perímetro.

Cierre total del tránsito en las calles aledañas a la unidad judicial.

Presencia masiva de simpatizantes del movimiento político RETO.

Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil con gritos alentaba a su esposo para que todo salga bien JOFFRE LINO/EXPRESO

Respaldo popular y críticas al Gobierno

Ciudadanos provenientes de diversos puntos de la península se concentraron con banderas del Ecuador para rechazar el proceso. Luis Orrala, habitante de Santa Rosa, calificó la situación como una "arbitrariedad por revanchismo político", asegurando que se busca juzgar a un hombre inocente mientras la delincuencia sigue en las calles.

Por su parte, Elizabeth González, otra de las presentes, advirtió sobre el precedente de este caso: "Hoy es el alcalde de Guayaquil, mañana puede ser cualquier persona que no esté de acuerdo con el Gobierno". La audiencia continúa bajo un clima de alta presión social y expectativa nacional.

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