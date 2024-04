Anticorrupción pide a la Fiscalía que reactive las investigaciones a Pólit

Tardía, lograda por la acción de la justicia de otro país y no a la de Ecuador, pero reivindicación al fin. La Comisión Nacional Anticorrupción (CAN) no solo resalta que el juicio que se desarrolló en Miami contra el excontralor del Estado, Carlos Pólit, les da la razón y confirma las denuncias de irregularidades que ellos hicieron en su momento, sino que instan a la Fiscalía a aprovechar los testimonios y pruebas del actual proceso en Estados Unidos para reactivar la investigación en Ecuador.

“De manera pública le pedimos a la actual fiscal que dé continuidad a esta realidad histórica, no para insistir en un hecho tan lamentable, sino para hacer justicia”, dice el comisionado Germán Rodas Chaves.

El tiempo le ha dado la razón a la Comisión Anticorrupción; lo lamentable es que haya tenido que ser por la acción de la justicia de otro país, porque aquí había impunidad. Ricardo Ramírez Coordinador en Guayas de la CNA

“Yo creo que es el momento en que debe ser también sancionada la red colusoria que hemos señalado, porque además trae delitos como el peculado, que no prescribe”, agrega el coordinador nacional de la CNA.

Como es conocido, en 2017 los entonces integrantes de la Comisión fueron sentenciados a un año de cárcel por una contrademanda de Pólit a sus denuncias por el caso de la construcción de la represa hidroeléctrica de Manduriacu. Los comisionados lo señalaban por su inacción y omisión ante las irregularidades en el proceso de contratación de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.

En esta semana, la Corte de Miami halló culpable a Pólit de varios cargos, entre los cuales está el haber recibido sobornos de Odebrecht para favorecerla en sus operaciones en Ecuador. “Han pasado los años y ha quedado demostrado que el señor Pólit no era más que un emisario de Odebrecht para efectos de que los sobreprecios, las coimas, etcétera, se administraran casi desde su despacho”, dice.

“Es claro que el caso por el cual los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción en ese momento fueron demandados por el entonces contralor obedecía a una represalia por la denuncia que hicieron”, coincide el coordinador de la CNA en Guayas, Ricardo Ramírez.

Al igual que Rodas, cuestiona que, en cambio, las denuncias que presentó entonces la Comisión acumulen años en la Fiscalía sin pasar de la indagación. Y considera que el actual proceso en Miami y las pruebas que allí se han presentado deben mover a la justicia ecuatoriana a retomar el caso e impedir la impunidad, sobre todo porque quedó establecida la participación de otros funcionarios.

“Evidentemente hay otras personas que participaron en la construcción de Manduriacu, aquellos que dieron los informes técnicos”, cita Rodas.

En 2016, la Comisión señaló que el contralor Pólit no había intervenido de manera adecuada para evitar o señalar el sobreprecio en la compra de los terrenos para la Refinería del Pacífico (afirmaban que el Estado pagó 10 millones de dólares por un bien que valía 200.000), y a la par presentó la denuncia por el sobreprecio en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu.

“Por estas dos circunstancias el señor Pólit se sintió aludido y demandó a la Comisión Nacional Anticorrupción, bajo el pretexto de que eran denuncias falsas, temerarias y que habíamos ultrajado su honor. Los juicios se llevaron adelante de una manera rápida, sumaria y este 20 de abril se cumplieron siete años del día en que la jueza Karen Matamoros leyó un texto que fue preparado fuera de su despacho por la gente del departamento jurídico de Contraloría de esa época, en el cual se nos castigaba a un año de prisión”, recuerda Rodas.

Lo central a estas alturas es que todo lo que se revela en el juicio de Carlos Pólit debe ser aprovechado por la justicia ecuatoriana para impedir la impunidad. Germán Rodas Chaves Coordinador nacional de la CNA

Tras la sentencia, que causó un rechazo nacional, un “benévolo” Pólit anunció que perdonaba a los comisionados.

Rodas recuerda que las contrademandas por calumnias se convirtieron en una herramienta común de autoridades del gobierno y de empresas estatales para tratar de amedrentarlos. “Llegamos a acumular una cosa de 50 millones de dólares de exigencia de pagos como indemnización por los supuestos daños causados por nuestras denuncias”, rememora.

Si bien ambos consideran que la sentencia contra Pólit en Miami les da la razón, lamentan que eso haya sido por la acción de la justicia de otro país y no de la ecuatoriana. Esperan que lo ocurrido cambie la situación, sobre todo porque hay otros culpables que siguen en el medio. “Tenemos confianza de que en las siguientes semanas se podrá activar este asunto”, dice Rodas.

