ANT reactiva asignación y transferencia de series y rangos de placas en ocho ciudades

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reactiva servicios de forma paulatina, tras la intervención por casos de corrupción

Las oficinas de la ANT están cerradas desde el pasado 30 de enero de 2026, luego de los allanamientos de la Fiscalía por el caso Jaque.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció este 20 de febrero de 2026 la reactivación del servicio de asignación y transferencia de series y rangos de placas para la matriculación de vehículos nuevos en ocho ciudades del Ecuador.

La asignación y transferencia de series y rangos de placas es el proceso mediante el cual la ANT adjudica y entrega nuevos conjuntos de placas metálicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), permitiendo la matriculación y el registro inicial de vehículos nuevos.

La reactivación del servicio será en ocho ciudades de Ecuador

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la reactivación del servicio de asignación y transferencia de series y rangos de placas para la matriculación se realizará en ocho ciudades:

Quito Guayaquil Cuenca Riobamba Ambato Loja Manta

#COMUNICADO 📄 | Habilitamos el servicio de asignación y transferencia de series y rangos de placas para la matriculación de vehículos nuevos en 8 ciudades del país.#ANTEnAcción#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/JnAmjGnjYf — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) February 20, 2026

Reactivación del servicio está dirigido a los GAD

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) precisó que la reactivación del servicio será exclusivamente para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que cuenten con autorización vigente para la ejecución de procesos de matriculación de vehículos nuevos, conforme a la norma vigente.

ANT reactiva procesos de permiso de funcionamiento

Por otro lado, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) también indicó que se reanudó la recepción de documentos en la matriz de Quito para continuar con el proceso de autorización y permiso de funcionamiento de los Centros de Revisión Vehicular a escala nacional.

