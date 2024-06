Andrea Rivadeneira deja bancada de Construye, se declara independiente

Asegura que no participó en la convención del PSC ni se ha afiliado a dicha organización política

La legisladora por Zamora Chinchipe no estaba afiliada a Construye.

La legisladora Andrea Rivadeneira reaccionó, al igual que Carla Cruz, en un comunicado a las críticas de la bancada de Construye.

“Carla Cruz y Andrea Rivadeneira anuncian su vinculación al PSC (Partido Social Cristiano) asistiendo hoy (8 de junio de 2024) a su convención nacional. Los momentos difíciles tienen la virtud de mostrarnos de qué están hechas las personas”, cuestionó Construye en X luego de que el PSC les diera la bienvenida en una publicación.

Rivadeneira respondió que ha sido fiel a la honestidad y la frontalidad, “pero también a la postura clara de cambios radicales que necesita el país”. Señaló que su provincia Zamora Chinchipe ha estado olvidada y tiene carencias profundas que no permiten el crecimiento de los ciudadanos.

“Fui invitada a participar de la convención organizada por el Partido Social Cristiano en la ciudad de Guayaquil, sin embargo, no participé ni me he afiliado al partido”, aclaró.

Dijo que miembros de Construye la han juzgado, tildándola con epítetos descomedidos. Por lo que tomó la decisión de declararse asambleísta independiente. “Mi lucha continúa y va mucho más allá de un proyecto político, de las ideologías y de nuestras propias posturas; el sueño es construir un país libre, de justicia y de paz…”, refirió la asambleísta.

Rivadeneira indicó que no estaba afiliada a Construye.

