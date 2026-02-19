ADN pide sanción para la asambleísta Jahiren Noriega por abandonar comisión

La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, la oficialista Inés Alarcón, pidió que se sancione a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, por abandonar la sesión de la mesa legislativa realizada este 19 de febrero de 2026 en Guayaquil, durante el tratamiento Ley Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.

Según consta en la transmisión en vivo de la sesión, Noriega abandonó la comisión legislativa luego de que la asambleísta Alarcón no permitiera que se formularan preguntas al ministro del Interior, John Reimberg, quien compareció como parte del tratamiento del proyecto de reforma. “Esto es una falta de respeto. Mueven la comisión a la ciudad para hacer un lavado de cara al ministro, que además tiene secuestrada la ciudad”, dijo Noriega antes de abandonar la mesa legislativa.

ADN pide que el CAL evalúe posible sanciones para Noriega

Tras el abandono de Noriega y antes de continuar con la sesión, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, solicitó que se leyera el inciso tercero del artículo 20 del Reglamento de Comisiones, que establece que durante las comisiones generales los asambleístas no pueden ausentarse de la sala de sesiones del Pleno.

Ante la supuesta violación de la normativa, Alarcón pidió que se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL) el abandono de la asambleísta del correísmo Jahiren Noriega para que se proceda con las "sanciones que correspondan". No obstante, no adelantó si eso implicará una queja formal ante las autoridades del Legislativo.

Noriega cuestiona el "blindaje" de ADN al ministro Reimberg

Noriega, por su lado, indicó a los medios de comunicación que era "realmente vergonzoso y lamentable que frente a las interrogantes que tenía la Comisión de Seguridad sobre un proyecto tan importante como es el tratamiento del sistema penitenciario en este país, el ministro haya decidido retirarse por orden, además, de la presidenta de la comisión (...)".

La asambleísta del correísmo, además, sostuvo que la acción de Reimberg y Alarcón "claramente que se configura en una censura para no permitirnos interpelar al ministro que es quien tiene que rendir cuentas". Noriega también recordó que las preguntas al ministro del Interior eran pertinentes, en especial porque el 2025 cerró con más de 9.000 muertes violentas, muchas de ellas registradas dentro de los centros penitenciarios. Pese a ello, recalcó que la Comisión de Seguridad se limitó a darle "una serie de felicitaciones. Yo no sé qué tienen que felicitar cuando a cada hora, en promedio, una persona está siendo asesinada (...)".

