Jóvenes en Acción: 8.000 personas se integran al MSP para tareas de salud comunitaria

Los participantes recibirán pago mensual y apoyo técnico durante su trabajo en centros de salud

El ministro Jimmy Martin lideró en Guayaquil el inicio del programa con 8.000 jóvenes en acción

Un total de 8.000 jóvenes se integraron este 27 de octubre al Ministerio de Salud Pública (MSP) como parte de la iniciativa “Jóvenes en Acción”. Este contingente apoyará la promoción de la salud, la participación social, la salud intercultural y la educomunicación para fortalecer el bienestar de la ciudadanía.

El proyecto busca potenciar las capacidades, destrezas y oportunidades de los jóvenes, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N. 178 emitido por el presidente Daniel Noboa. Los participantes recibirán una compensación mensual mientras desarrollan sus actividades.

Formación y apoyo social en todo el país

El ministro de Salud, Jimmy Martin, inauguró la jornada en Guayaquil, donde compartió con los nuevos integrantes en un ambiente participativo. “A partir de hoy, además de fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas, se convertirán en amplificadores de salud, en personas que van a darle la oportunidad a alguien más de mejorar su calidad de vida”, señaló.

La provincia del Guayas contará con más de 2.800 participantes, la mayor cifra del país. El MSP dispuso una distribución nacional de los jóvenes en los centros de salud, garantizando cobertura territorial y fortaleciendo el primer nivel de atención.

“Se sentirán parte del Ministerio de Salud Pública”

Martin agregó que la experiencia permitirá a los jóvenes involucrarse directamente en la gestión pública y comunitaria. “Su trabajo permitirá dinamizar las estrategias comunitarias, fortalecer el enfoque intercultural y de género, y apoyar la cobertura de los servicios preventivos y de promoción de la salud”, dijo.

Los participantes, de entre 18 y 29 años, firmarán un acuerdo de confidencialidad por el manejo de información sensible y recibirán una inducción institucional antes de comenzar su labor en territorio.

El programa “Jóvenes en Acción” se ejecutará hasta diciembre de 2025. Durante este tiempo, los participantes fortalecerán estrategias comunitarias, aprenderán sobre gestión pública y desarrollarán capacidades orientadas al servicio social y la promoción de la salud.