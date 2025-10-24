Expreso
Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

El feriado de noviembre en Ecuador 2025 traerá un puente largo de cuatro días. Conoce las fechas exactas y cómo aprovecharlo

El calendario oficial de feriados en Ecuador confirma que noviembre tendrá un nuevo puente largo de cuatro días, gracias a la coincidencia del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, dos fechas clave del calendario nacional.

Según la Ley de Feriados, este descanso se traslada cuando las fechas caen en fin de semana, con el objetivo de promover el turismo y la reactivación económica.

Cuatro días de descanso en noviembre

En 2025, el Día de los Difuntos se conmemora el domingo 2 de noviembre, por lo que el descanso obligatorio se traslada al martes 4.

Mientras tanto, la Independencia de Cuenca, que se celebra el lunes 3 de noviembre, se mantiene como feriado nacional.

De esta forma, los ecuatorianos podrán disfrutar de un puente largo del sábado 1 al martes 4 de noviembre, es decir, cuatro días consecutivos de descanso.

Normativa y aplicación del feriado

De acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y el Código del Trabajo, los feriados que coincidan con fines de semana pueden trasladarse para aprovecharlos como descanso continuo.

Tanto el sector público como el privado deberán acatar estas fechas, sin perjuicio de los servicios que, por su naturaleza, no pueden suspender actividades. Los trabajadores que laboren durante estos días tienen derecho a una remuneración adicional o compensatoria, según lo establecido en la ley.

Impacto en el turismo y la economía

El puente de noviembre suele ser uno de los más esperados del año. Según datos del Ministerio de Turismo, este periodo impulsa los viajes internos hacia destinos como la Sierra centro, Cuenca, Baños, Montañita, Manta y Galápagos.

Los gremios turísticos estiman que este será el último feriado largo de 2025, por lo que prevén una alta ocupación hotelera y movimiento en terminales terrestres y aeropuertos.

Recomendaciones para aprovechar el feriado

  1. Planifica con tiempo tu viaje o descanso, ya que los alojamientos suelen llenarse rápidamente.
  2. Verifica el estado de las vías antes de salir, especialmente en zonas con lluvias o derrumbes.
  3. Si no planeas viajar, aprovecha para descansar, visitar familiares o participar en eventos culturales que conmemoran el Día de los Difuntos.
Lo que queda del calendario 2025

Tras este feriado de noviembre, el año cerrará con el día de Navidad (jueves 25 de diciembre), último descanso nacional del calendario 2025. El Ministerio de Turismo recuerda que los feriados no recuperables buscan fomentar el turismo interno y mejorar el bienestar de los trabajadores.

