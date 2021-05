La política tras las cortinas

El 6 de mayo pasado, el líder de la alianza UNES y prófugo de la justicia, Rafael Correa; el exalcalde y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot; y el presidente electo y líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, se reunieron de manera telemática para trazar las líneas de un acuerdo legislativo que pretendía llevar a Henry Kronfle a la Presidencia de la Asamblea Nacional. El acuerdo se cae y diez días después de la reunión la ciudadanía empieza a conocer detalles de esa conversación tras bastidores de boca de sus propios protagonistas, algo heridos por el rompimiento unilateral de uno de sus exmiembros: Guillermo Lasso.

A decir del analista político y constitucionalista, José Chalco, que ese tipo de conversaciones a puertas cerradas son parte del ejercicio político siempre y cuando lo que se converse no vaya en desmedro de los ciudadanos “Esto es parte de la democracia. Aquello es legítimo en tanto y en cuanto no suponga intereses oscuros. Los diálogos existen todo el tiempo. En este caso se haría público en el momento que veríamos como estaba conformada la estructura. La historia tiene que ser contada como sucede, no como hubiera sucedido. Todo es público”.

Sí, todo es público ahora que dos de los protagonistas están hablando. Pero falta una pieza del rompecabezas, la versión del presidente electo, Guillermo Lasso, quien hasta el cierre de esta edición no se ha pronunciado. Y de acuerdo a su Departamento de Prensa, consultado por este medio, no hablará del tema ni tiene nada que decir al respecto.

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, salió ayer en entrevista con el medio digital La Posta a dar más detalles de esa cita y lo que se vino después.

Primero, no habría acuerdo para conformar una comisión de la verdad, ni indultar, ni liberar a detenidos. Segundo, cuando la opinión pública enfilaba sus dardos al pacto y, sobre todo, a la idea de aquel planteamiento del expresidente Correa, a decir de Nebot, Lasso habría demorado la publicación de un comunicado explicando las líneas del mismo. Tercero, minutos antes de la votación del 14 de mayo pasado, Lasso habría dado el primer giro al desistir apoyar al resto de candidatos de la alianza, manteniendo el respaldo a Kronfle. Pero eso tampoco sucedió.

“Los partidos políticos siempre tienen negociaciones, acuerdos y discrepancias, esa es parte de sus funciones; pero lo que como país, como ciudadanía debemos exigir a nuestros mandantes que exista gobernabilidad, que se respete la independencia de la justicia, que se cumplan los objetivos nacionales y que se actúe en beneficio del pueblo”, concluye Karen Garzón-Sherdek, miembro de la Red de Politólogas y catedrática de la Universidad Internacional SEK.

Conversaciones tras las cortinas, sí, pero siempre que sean en beneficio del pueblo, es la conclusión a la que llegan ambos expertos. Pero en esa cita se hizo referencia, según contó Correa y Nebot, que Pachakutik habría ofrecido a UNES tumbar al presidente Lasso en un año siempre que cuente con sus votos para elegir a un candidato de la organización arcoíris como presidente de la Asamblea. Salvador Quishpe, legislador de Pachakutik, salió al paso. “Nebot anda como diablo en botella, inventándose junto con su ‘yunta’, Correa, cualquier cosa. Andan asustándose en su propia sombra y pasado. Andan diciendo que hemos dicho que les vamos a tumbar en un año. Aquí estamos haciendo un esfuerzo para que el Gobierno del presidente Lasso se deshaga de las cadenas de Nebot”, replicó.

Y así salen más detalles de una novela que aún con preguntas sin responder.