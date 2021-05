La nueva mayoría en la Asamblea pone a prueba su unidad y capacidad de resanar

Un nuevo reto. La mayoría legislativa se pone a prueba. La conformación de las 15 comisiones legislativas permanentes y del Comité de Ética requieren que los bloques de Pachakutik, Izquierda Democrática y de la Bancada de Acuerdo Nacional (integrada por el movimiento oficialista CREO y las minorías) vuelvan a mantenerse unidos si la intención es captar las presidencias de mesas claves para sus agendas.

También podría convertirse en una oportunidad para sanar algunas heridas abiertas entre el pasado viernes y sábado con sus pares de la alianza UNES y el Partido Social Cristiano. Con esta óptica también lo ve la legisladora de CREO y segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Nathalie Arias. “El 100 % de los asambleístas participarán de las comisiones conjugando sus intereses y los planes de trabajo. Priorizaremos aquellos que tienen que ver con la reactivación económica”.

A raíz de las reformas a la Ley de la Función Legislativa ya no hay comisión que pueda considerarse como de castigo. Un forma de relegar a los asambleístas. Este no es el caso. Nathalie Arias, asambleísta de CREO.

Sin embargo, el resentimiento parece ganarle a quienes integran las filas del socialcristianismo. Que los hayan dejado por fuera del CAL y que CREO rompa unilateralmente un acuerdo previo es algo que no sana tan fácilmente, según lo que comentó a EXPRESO el legislador del PSC - Tiempo de Cambio, Esteban Torres. “No estamos en negociaciones, ni pidiendo nada, ni esperando nada en las comisiones. Al menos en mi caso personal, espero que me pongan en la comisión de aseo porque para hacer política no requiero de estar de presidente de comisión ni de nada”, comentó el legislador, quien hasta antes del rompimiento de la sociedad legislativa con CREO manifestó su intensión de integrar la mesa de Relaciones Internacionales.

eNo somos parte de ninguna negociación respecto a las comisiones. Lo que sucedió el sábado fue una luz de cómo nos van a tratar. Nos negaron un puesto al que teníamos derecho (en el CAL). Esteban Torres, legislador del PSC - Tiempo de Cambio.

En otras palabras, el PSC irá a la sesión de hoy, según lo descrito por el representante de Tungurahua, esperando la buena voluntad de la mayoría oficialista.

Los jefes de las cinco bancadas tenían previsto reunirse ayer en la tarde para definir la integración de las mesas. Paola Cabezas, legisladora nacional y coordinadora del bloque de UNES, aseguró a este medio que participaría de dicha cita.

A las 10:00 se reinstalará la sesión inaugural para la elección del secretario y prosecretario. A las 15:30 se instalará otra para integrar las comisiones.

Ya con algo de resignación toma lo que pasó en la elección de autoridades, pero al tratarse de las comisiones y de ser el bloque más numeroso dijo que defenderá la participación de todos, tal como dicta la ley, y que esto va más allá de afectos o desafectos entre los bloques. “Sería un acto de miopía política si los demás grupos que se han aliado en torno al Gobierno dejan sin participación a la bancada de UNES. Somos 49 y con el PSC somos 66. Es imposible invisibilizar a este grupo”.

Lo que pasó el fin de semana es algo que tenía que pasar. Si fue democrático o no dependerá de la lectura de cada quien. No es posible que a la primera fuerza la intenten excluir. Paola Cabezas, coordinadora del bloque de UNES.

La mayoría pone a prueba su capacidad de unir, sumar voluntades y ampliar esa diferencia de a penas dos votos que los separa de ser la nueva minoría en el Ecuador del encuentro.