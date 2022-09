En un video de dos minutos y ocho segundos quedó captada la agresión de un hombre en contra de una mujer, que se viralizó en redes sociales la noche del 19 de septiembre. Según las imágenes, el hombre, en aparente estado etílico, increpa a la mujer que está sentada en una banca y le propina un manotón en el rostro. La mujer por poco cae de espalda.

Segundos después, el presunto agresor simula que le da una patada. La mujer se para y trata de alejarse de su victimario. Este la sigue y con las dos manos la toma del cuello y la empuja.

Todo esto sucede mientras varias personas ven la agresión. No gritan, no intentan separar al hombre de la mujer, no se los ve llamando por teléfono para pedir auxilio.

La mujer busca guardar distancia. El sujeto regresa y le da un golpe en el pecho a ella. Luego le vuelve a dar un golpe, pero más fuerte en el cuello.

"¡Ya déjame!", le grita la mujer al individuo.

En la parte final del video, el sujeto parece iniciar una discusión con otra persona que está fuera del foco del celular con el que se graba el episodio que sucedió en Los Ríos, según la información preliminar.

Sobre este hecho, la Policía se pronunció a través de un comunicado, ya que circuló información que daba por hecho que el sujeto es policía. "La Policía Nacional del Ecuador rechaza y condena todo tipo de violencia dirigida a la mujer, a miembros del núcleo familiar y a la sociedad en general".

"En este sentido informamos que: Ante varias publicaciones que circulan en redes sociales, en las que se observa que un individuo agrede a una mujer; luego de verificaciones realizadas se ha determinado que el agresor pertenece a la institución policial".

La institución indicó que se ha dispuesto a las unidades de Policía Judicial "que se canalicen las acciones pertinentes para judicializar este caso con la Fiscalía General del Ecuador".

Por otro lado, el departamento de Asuntos Internos realiza "acciones administrativas para que el policía sea sancionado" .

Esta agresión se hace pública en medio de un ambiente de indignación en la opinión pública tras la desaparición de María Belén Bernal, una abogada que entró hace más de diez días a una escuela de policía y hasta ahora se desconoce su paradero. Un teniente de esa institución con el que tenía una relación sentimental está "prófugo" y otros policías son investigados.