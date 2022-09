Familiares de la abogada María Belén Bernal, desaparecida desde el domingo 11 de septiembre, hicieron un plantón en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la avenida Patria y 9 de Octubre, en el centro norte de Quito. Ellos se autoconvocaron en el sitio para exigir se investigue su desaparición. Afirmaron que la profesional del derecho ingresó a las 00:45 de 11 de septiembre a la Escuela Superior de Policía de Pusuquí en Quito y no salió.

Según las declaraciones de su madre, Elizabeth Otavalo, María Belén Bernal habría acudido a visitar a su esposo a la escuela de formación de la institución policial, quien fue asignado como instructor de cadetes en el lugar, pero nunca salió ni se supo más de ella. Tras la denuncia de su desaparición, su esposo fue interrogado la noche del 13 de septiembre tras un allanamiento a ese centro educativo, en el que se encontró manchas de sangre en un colchón de su habitación, y donde una estudiante aseguró haber escuchado gritos de una mujer pidiendo ayuda.

Sin embargo, este miércoles 14 de septiembre se conoció que no se presentó a trabajar. El uniformado, esposo de María Belén, tiene una investigación administrativa en Asuntos Internos de la Policía, según conoció EXPRESO. Al momento, la Fiscalía ha realizado algunas pericias en el caso, como pruebas de luminol en el vehículo en el que se trasladaba Bernal; donde se habría encontrado sangre en la cajuela.

La Fiscalía anunció este miércoles 14 de septiembre que para localizar a María Belén Bernal ha dirigido sobrevuelos y verificaciones en la Escuela de Policía y quebradas aledañas, como también ha ejecutado allanamientos y tomado versiones. Ha enfatizado en que continúa con diligencias para dar con su paradero. Además ha desmentido publicaciones en redes sociales que refieren que su cuerpo ha sido encontrado sin vida. Es más, las autoridades han instado a la ciudadanía a no difundir información falsa sobre este y otros casos.

#ACTUALIZACIÓN | Para localizar a María Belén B. O., #FiscalíaEc ha dirigido sobrevuelos y verificaciones en la Escuela Superior de Policía y quebradas aledañas, ejecutado allanamientos y tomado versiones; y continúa con diligencias para dar con el paradero de la ciudadana. pic.twitter.com/6noh2imMuq — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 14, 2022

Su madre, Elizabeth Otavalo, contó a EXPRESO que la billetera con los documentos de María Belén fueron encontrados la tarde de este miércoles, según las versiones de sus abogados. También, sin dar mayores detalles, recuenta que no tiene información de cómo avanza la búsqueda de su hija, pues refiere que a pesar que las autoridades se han comunicado con ella para expresarle respaldo, no ha recibido noticias sobre algún indicio o avance de la investigación que permita saber "dónde está mi hija en este momento, o qué sucedió".

Asimismo, hizo énfasis en que la pareja de María Belén, teniente instructor de la escuela policial, no se ha comunicado con ella desde hace dos días. "No sé nada de él. Sé que fue a declarar a Fiscalía sobre la desaparición de mi hija, pero nada más. No se ha comunicado conmigo desde el día lunes, y sé que tampoco ha ido a trabajar hace dos días. No sé que está pasando, solo quiero que la encuentren".

Hoy, en la tarde, la Policía convocó para una rueda de prensa, en la que se informaría avances de la investigación, pero a última hora, se canceló. "Se informará por los canales oficiales las respectivas novedades del caso".

Por su parte, el ministro del Interior Patricio Carrillo informó en su cuenta de Twitter que la Policía tiene claridad de que debe actuar de manera profesional y bajo la Ley, más todavía si hay sospecha de que un funcionario está involucrado. "Como ministro no voy a tolerar ni ser cómplice de conductas irracionales e ilegales que atenten contra las mujeres".