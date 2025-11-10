Policía descubre más de una tonelada de marihuana camuflada en Loja

Agentes del servicio preventivo de Macará inspeccionaron las vigas metálicas y descubrieron más de una tonelada de marihuana camuflada en su interior.

En un operativo que comenzó como un simple patrullaje, la Policía Nacional del cantón Macará descubrió un insólito método de camuflaje utilizado por narcotraficantes para mover droga hacia la provincia de Loja. Según informó el comandante de la Policía Nacional de Loja, Washington Chuga, el personal del servicio preventivo observó un camión blanco de marca Hino que circulaba de forma sospechosa por el perímetro urbano. Al revisar su interior, notaron que transportaba alrededor de 40 vigas metálicas con un peso irregular, lo que despertó la atención de los agentes.

El vehículo fue trasladado al cuartel policial para una inspección más minuciosa. Con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Macará, los uniformados utilizaron herramientas especiales para cortar una de las estructuras metálicas, descubriendo en su interior una gran cantidad de paquetes compactos. Tras las pruebas preliminares, se confirmó que contenían marihuana. En total, se habrían decomisado aproximadamente 2.200 bloques de la sustancia, con un peso estimado de una tonelada.

El cargamento estaba escondido en estructuras metálicas. Freddy Inga

Valor del cargamento

Las autoridades estiman que el valor de este cargamento alcanzaría los 900 mil dólares en el mercado nacional, mientras que, a nivel internacional, la cifra podría triplicarse. Además, se calcula que se retiraron del mercado unas 2.234.000 dosis de droga, lo que representa un duro golpe para las estructuras criminales que operan en la frontera sur del país.

El conductor del camión fue aprehendido y puesto a órdenes de la autoridad competente, mientras que las unidades de inteligencia de la Policía continúan con las investigaciones para determinar el origen y destino final del cargamento. Se presume que la ruta del transporte era Macará–El Empalme–Loja, aunque no se descarta que el envío estuviera dirigido hacia Perú o Chile, países que suelen ser destino de estas redes delictivas.

El comandante Chuga destacó que este hallazgo es resultado del trabajo preventivo y del compromiso del personal policial, que continuará realizando operativos de control y revisión vehicular para frenar el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en la provincia de Loja y sus fronteras.

