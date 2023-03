El Pleno levanta (tarde) dos reservas

Monumental saludo a la bandera a cargo de la Asamblea Nacional. En medio de los últimos coletazos de un informe inservible (el que elaboró la comisión presidida por la correísta Viviana Veloz para tumbar al presidente de la República), el Pleno decidió este jueves levantar la reserva de dos bloques de información que no parecen llamados a avivar la moribunda llama del juicio político contra Guillermo Lasso, aunque tal cosa pretendan: el primero, la bitácora de entradas y salidas del Palacio de Carondelet, en la cual la oposición quiere encontrar las pruebas de no se sabe qué conciliábulos secretos; el segundo, los informes de la Superintendencia de Compañías sobre las empresas ligadas al fantasma de la mafia albanesa, en los que se involucra, según el asambleísta de Pachakutik Ricardo Vanegas, que los ha visto, a ministros, asambleístas, jueces, empresarios y diplomáticos, y que Viviana Veloz prefirió, por razones al parecer inconfesables, mantener como estaban: bajo la protección del secreto.

De la sesión, que fue reservada como ordena la ley para estos casos, se supo que la votación fue unánime a favor del levantamiento de las reservas. Y que el salón plenario se convirtió, prácticamente, en una arena de circo romano donde los gritos destemplados cruzaron los aires, se intercambiaron insultos e imprecaciones y, más allá de lo normal, los asambleístas se sacaron la madre (si es que no se la mentaron) los unos a los otros. No podía ser de otra manera considerando la delicadeza de la información involucrada, el carácter de reserva de cuanto se dijera y la colección de rabos de paja que adornan la figura de no pocos contertulios.

De haber gestionado cargos para sus parientes en su provincia, acusaron a una de las asambleístas más activas y ruidosas en esto de tumbar al presidente por el crimen de permitir que se gestionen cargos en su gobierno. De proteger y socapar a un asambleísta alterno que ha resultado ser una ficha para ganarse contratos del Estado, inculparon a otra del mismo grupo. Que la bronca que le tiene a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se debe a que ésta le negó un cargo que estaba gestionando para su amante, dijeron de un tercero, integrante de la Comisión de Fiscalización para que todo sea perfecto. Así de bajo se llegó en el innecesario debate. Parece que nomás hay que declarar reservada una sesión para que los asambleístas se sinceren.

No hacía falta llegar a tanto: todos estaban de acuerdo en levantar la reserva de ambos paquetes de información, aunque no fuera sino para guardar las apariencias. Para facilitar las cosas decidieron digitalizarlo todo y repartirlo por vía electrónica entre los 137 asambleístas . Con la bitácora de Carondelet (apenas un par de carpetas no tan abultadas) no habrá problemas. Los informes de la Superintendencia de Compañías tomarán su tiempo: se trata de dos cajas de cartón llenas de documentos que la mayoría de asambleístas, conociendo sus inexistentes hábitos de lectura, ni abrirán siquiera. Se calcula que el jueves todos lo tendrán en su disco duro.

La pregunta, ahora, es para qué servirá esta gran cantidad de información desclasificada. En lo que respecta a la bitácora de Carondelet, algún asambleísta cree que para nada, y así lo gritó en la sesión circense de ayer martes: “¡Hay que pedir la bitácora de la cochera!”, dijo, dando a entender que, si alguna reunión secreta hubo en el Palacio de Gobierno, en la puerta principal ni se enteraron. En cuanto a los informes de la Superintendencia de Compañías, que el titular de ese organismo depositó en manos de Viviana Veloz el pasado 13 de enero, difícilmente serán de alguna utilidad si no se los incluye en el marco de una investigación (que es exactamente lo que Veloz no hizo), pues se trata de información en bruto que debe ser procesada. Si en algo contribuyeran estos informes a construir un caso contra el presidente de la República, hace rato que todo el país los conocería.

UNES, media ID y PSC, con Irán

Sesión vespertina: la oficialista Vanessa Freire pide debatir una moción para condenar el viaje que las correístas Marcela Holguín, Viviana Veloz, Pamela Aguirre y Johanna Ortiz hicieron a Irán en apoyo a la dictadura teocrática de ese país a nombre de la Asamblea. Se pide, además, rendir cuentas de esos gastos. Con los votos en contra del correísmo y las abstenciones del PSC y media ID, se niega.