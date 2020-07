Todo lo que debes saber antes de regresar a la playa

Como parte de la reactivación del sector turístico del país, uno de los más afectados por la pandemia de la COVID-19, este 22 de julio de 2020, Ecuador reaperturará al público 60 de sus playas.

Sin embargo, las restricciones no terminan. Wilson Gómez, coordinador Zonal 5 y 8 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, institución que recibe las alertas de las provincias del Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar y Galápagos, le da detalles a EXPRESO de la planificación trazada para evitar un nuevo rebrote de coronavirus.

- ¿Qué playas se abrirán el 22 de julio?

- Son 60 playas, distribuidas entre Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. El perfil costero. Pero las playas de Salinas no abrirán, porque así lo ha decidido el alcalde de ese cantón.

- Después de tanto tiempo sin poder entrar en las playas, muchas familias querrán ir y por lo tanto hay un riesgo alto de contagios. ¿Por qué las abrirán?

- A nivel nacional la necesidad de salir es una realidad. La gente quiere disfrutar. Asimismo las poblaciones cercanas al mar que tienen sus actividades turísticas, como hoteles y restaurantes necesitan reactivarse y la reactivación económica del país es una prioridad del gobierno. A nosotros como ECU 911, ente coordinador de emergencias, nos compete garantizar el servicio de seguridad ciudadana y evitar las aglomeraciones.

- Entonces, ¿cómo controlarán que no se den aglomeraciones y que se respete el distanciamiento social, una vez se reaperturen las playas?

- Hemos instalado ya, en nuestros sistemas de video-vigilancia, una plataforma que ha sido donada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que nos permite, hacer por medio de inteligencia artificial, una valoración de las distancias y de los puntos de aglomeración de las personas. La plataforma se llama 'Distanciados'.

- ¿Cómo funciona?

Es un software que, usando inteligencia artificial, hace ecuaciones entre las distancias de las personas. Básicamente, si hay dentro del rango de visión de la cámara una cantidad de personas, empieza a marcar con algoritmos matemáticos, la distancia que existe entre cada una de ellas. Si es que dentro de esa imagen yo veo todo en rojo, significa que las personas están a la distancia adecuada, porque están a más de dos metros de distancia. Si la gente se empieza a acercar entre sí, se empieza a cambiar la coloración y se pone en amarillo y verde, como un semáforo. El verde es el punto de llamado de atención. Ese llamado de atención es automático y le avisa a entes reguladores como la Policía.

- ¿Cómo le avisan a las personas que están disfrutando de la playa, de que se están acercando mucho entre sí?

- A través de los sistemas de alerta temprana para tsunami. Tenemos cámaras pero también tenemos parlantes. Estos parlantes emiten sonidos a 120 y 130 decibeles que alcanza una gran distancia. Hacemos llamados a través de ellos. Diremos “'¡por favor están muy cerca, sepárense!”. Lo haremos varias veces y si no lo hacen, entonces llegarán personalmente miembros de la Policía Nacional y de otras entidades para advertirles.

- ¿Cómo harán con los grupos familiares? Ellos viven juntos y andarán en familia.

- Los grupos familiares nos saldrían en amarillo, porque serán de 3 hasta 8 personas. El verde sale cuando la cantidad de personas es, por ejemplo, de 50 y eso ya significa una alerta.

- ¿Qué pasa, si pese a los llamados de atención, la gente no cumple con el distanciamiento?

- Se cerrarán las playas. Nuestra intención es que las personas vayan a las playas, que descansen, que disfruten. Pero asimismo, es una responsabilidad compartida y es importante en conjunto, buscar la forma de articular esfuerzos para garantizar que esta acción se haga dentro de parámetros de seguridad y que no vaya a generar un conflicto o rebrote de coronavirus. Nosotros no podemos exponer a la ciudadanía porque luego no vamos a tener como atender a todos, entonces es lo uno o lo otro.

- Podría ocurrir que todo mundo vea esta oportunidad, como suele ver los feriados y vayan muchos a la playa el primer fin de semana. Entonces, sin querer habrá aglomeraciones. ¿Qué harán en ese caso?

- Esa es una de las variables analizadas. No hay una proyección de cuántas personas se van a movilizar. Pero iremos revisando las reacciones de las personas. Intentaremos tener el máximo control de cuántas personas ingresan a las playas y la intención es garantizar la seguridad pero este es un trabajo en conjunto con otras instituciones como Policía, ejército y Municipios.

PERFIL: Wilson Gómez tomó este cargo el pasado 3 de julio. Es psicólogo, bombero, especialista en emergencias; en Políticas y Gestión de Riesgos y Ayuda Humanitaria. Entre sus trabajos, participó como coordinador de alimentos en Haití, tras el terremoto de 2010.