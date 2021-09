Más de 32.000 personas han sido estafadas en línea en Ecuador, desde 2020

Hace un par de semanas, Valentina intentó vender su celular, de alta gama, en distintas redes sociales, pero durante el proceso de venta, se encontró con al menos 7 personas que parecían querer estafarla.

Cinco apps ganan espacio en la oferta de emprendimientos Leer más

"Era uno seguido de otro. Incluso llegué a pensar que el mismo estafador como no pudo robarme en su primer intento, probó desde otros números”, relata.

Sus sospechas iniciaron, cuenta la emprendedora guayaquileña, de 25 años de edad, cuando se percató de que las conversaciones que tuvo con los interesados, tenían un común denominador: ninguno de ellos podía retirar el equipo y necesitaban de un ‘familiar’ para hacerlo.

Luego otra pista la alertó aún más: algunos le aseguraban que le harían la transacción del pago mediante Mercado Libre y que ella posteriormente podría cobrar su dinero. Sin embargo, Valentina nunca encontró la posibilidad de cobrar mediante la página, pues en Ecuador aun no está habilitada esa opción.

Finalmente un hecho confirmó sus dudas y la empujó a quitar la oferta de esa página de Internet. “El perfil de una mujer, llamada supuestamente Ana Charcopa, me contactó y después de acordar el pago en efectivo, se disculpó y dijo que no podría encontrarse conmigo, pero que enviaría a un mensajero y que el pago lo haría por depósito. Acepté y minutos después recibí una foto con el comprobante de pago, cuando llamé al banco me dijeron que el cheque tardaría de 24 a 48 horas en efectivizarse. Llamé a la mujer y le dije que una vez que se haga efectivo el depósito, le daría el celular. Lo discutimos un rato y luego, simplemente, me bloqueó”, detalla.

No con la misma suerte corrió Yulexi Chávez, otra joven emprendedora que vende zapatos para mujeres. “Vi en Instagram una página llamada ‘Grupo Crear publicidad’ al que se le encarga bolsas y cajas de cartón personalizadas. Le hice un pedido, con el logo de mi negocio. Le hice la transferencia del $ 150, pero nunca me enviaron el encargo y el supuesto dueño me bloqueó de WhatsApp”, cuenta con tristeza.

Valentina estuvo a punto de caer en la trampa y Yulexi sí fue víctima de ese mal que deambula en Internet y que desde que inició la pandemia de la covid-19, ha tomado fuerza en Ecuador: las estafas.

La mirada directa de un robot humanoide influye en nuestra toma de decisiones Leer más

De acuerdo a las cifras facilitadas por la Fiscalía General a EXPRESO, desde el 2020, hasta los 3 primeros día de agosto, se han hecho 32.525 denuncias por estafas en Internet, en el país.

Solo el año pasado, cuando a causa de la covid-19 se dieron confinamientos largos y estrictos en casa, hubo 18.427 denuncias por este delito, superando la cifra del año 2019, que cerró con 17.058 quejas por esta infracción.

Las cifras de este año muestran una creciente. De enero hasta inicios de agosto, las denuncias por estafas sumaron 14.098, a nivel nacional. Esta cantidad es superior a la cantidad de denuncias durante ese mismo periodo, pero del año pasado, que fueron de 9.849.

El aumento coincide con la potenciación del teletrabajo, las clases online y de los miles de emprendimientos y tiendas en línea que surgieron a raíz de la pandemia.

Los chats de Valentina con su estafadora. Cortesía

Pero, ¿Cómo mitigar este mal que deambula en Internet?

“En al menos el 90% de los casos de estafa, el culpable es la víctima”, dice a EXPRESO Roberto Olaya, experto en seguridad informática, consultado por este medio.

Él explica, que la mayor responsabilidad la tiene el estafado, porque antes de comprar o vender algo en Internet debe tomar ciertas medidas de precaución y usar la lógica en cada oferta. “Si yo sé que un celular de alta gama nuevo, puede costar hasta $1.200, que lo estén ofreciendo a $200, me debe parecer sospechoso y es ahí donde debo frenarme”, ejemplifica.

No obstante, Olaya da varias recomendaciones para evitar ser víctima de una estafa.

Primero menciona que es necesario ubicar a la persona con la que se está negociando. Es decir, saber dónde está su local, si es un vendedor; pedirle mucha información; o citarlo a un lugar concurrido si es el comprador, para concretar el negocio de manera física. Pues en este punto, el experto indica que hay que considerar el lugar, porque en ciertas ciudades este delito es más concurrentes que en otras.

'A Day Off Twitch' iniciativa contra el odio en la plataforma Leer más

Aquello lo corroboran las denuncias. Pues según los datos de la Fiscalía, las cinco provincias del país donde más casos de este delito se presentan, analizando la cantidad de denuncias de este último año, son Pichincha con 4.269; Guayas con 2.905; Manabí con 988; Azuay con 692 y El Oro con 547.

El segundo punto que indica el experto es que hay que comparar costos. Es decir, ser consciente de los precios y no dejarse llevar por ofertas que luzcan demasiadas económicas, porque puede ser un perfecto enganche.

El tercer punto es “validar comentario”. A esto se refiere con leer comentarios y contactar a alguno de sus supuestamente clientes y pedirle mucha información.

El cuarto punto es evitar pagos por cheques, transacciones bancarios y otra forma que no sea recibir el dinero de manera física.

Y por último, denunciar el delito y al delincuente, en la plataforma donde fue estafado como en la Fiscalía.