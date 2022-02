Durante la entrevista con EXPRESO, Hervas ratificó que no buscará la Alcaldía de Quito en las seccionales.

El proyecto de Ley para la Interrupción del Aborto en Casos de Violación produjo fracturas en varias organizaciones políticas, pero la más afectada es Izquierda Democrática (ID). Las desafiliaciones de militantes parecen ser cuestión de días u horas y todos los inconformes señalan al excandidato presidencial Xavier Hervas.

Se dice arrepentido. El excandidato presidencial Xavier Hervas reconoce que cometió un error al bloquear a quienes lo criticaron en redes sociales por el tema del aborto por violación. También siente desencanto con el presidente Guillermo Lasso, al que implícitamente apoyó en segunda vuelta.

¿En qué momento se dio el cambio del candidato que apoyaba el aborto por violación sin condiciones en campaña, al que pide plazos más cortos en el informe de la Comisión de Justicia?

Nada ha cambiado. Sigo firme en mi postura. Siempre he dicho que una mujer violentada, violada y que producto de aquello queda embarazada, puede decidir si continuar o no con un aborto. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que lo manda y lo que tiene la Asamblea es que normarlo.

Dentro de la propia ID se dice que usted se ha mostrado en contra de esa propuesta.

Desde diciembre hay una campaña de desinformación y desprestigio en la que se pretende decir que estoy a favor de una u otra línea.

En el partido hay quienes quieren abanderar el tema del aborto por protagonismo y agenda propia y eso no hace bien al país

¿Reconoce al menos que dejó de creer en el aborto por violación sin condiciones al ponerse de lado de los que piden plazos más cortos para hacerlo?

Hay un concepto fundamental sobre el que creo que es importante reflexionar y es la vida y la salud de la mujer. He conversado con varios especialistas y lo que me han dicho es que mientras más avanzado el embarazo, practicar un aborto pone en mayor riesgo la vida de esa mujer. Entonces aquí no es un tema dogmático sino de salud pública.

Su postura ha generado críticas y desencanto entre quienes votaron por usted creyendo que era una opción diferente.

Lo entiendo. En democracia tenemos la oportunidad de comunicar nuestras ideas y en el debate profundizar y lograr que esas ideas tengan sensatez. La sensatez es no ubicarnos en el extremo de que no tengamos ninguna limitación en cuanto a la temporalidad, porque aquí el concepto fundamental es la salud de la mujer. Pero tampoco en el otro extremo, en el cual en seis semanas se establezca el tope para que la mujer pueda decidir, porque muchas, sobre todo las niñas, no pueden tener la certeza de si están embarazadas en ese tiempo.

Pero no optó por debatir, sino por bloquear a sus críticos.

Dentro de esa campaña de desinformación cometí un error al bloquear a esas personas. Evidentemente, cuando me di cuenta de lo que hice pedí disculpas públicas y empece a desbloquearlas.

¿Se imagina un eventual Gobierno suyo bloqueando a medio país en redes por las críticas?

Ya no bloqueé absolutamente a nadie por pensar diferente, fue por otras razones. Pero evidentemente ahora soy una persona pública y entendiendo ese rol y que soy una persona que busca el diálogo para sacar al país de la polarización, en ese contexto, fue un error.

Los plazos para el aborto por violación deben venir de un consenso social, no del pensamiento individual.

La ID también queda resentida. Está a punto de perder su calidad de bancada y a usted le acusan de liderar una guerra de egos.

Me pueden acusar de muchas cosas, menos de dejarme llevar por vanidades o ambiciones de poder. Efectivamente, si se van dos asambleístas porque tienen agenda personal, dejaríamos de ser bancada, pero hay muchos legisladores que comparten nuestros anhelos y que esperemos se puedan unir al bloque de Izquierda Democrática.

¿Mantiene el apoyo implícito que mostró al candidato Guillermo Lasso ahora que es presidente?

Es lamentable que en estos nueve meses del Gobierno constatemos que hay ausencia u omisión de gestión. Tampoco se trata solo de criticar al Gobierno, pero sí pedirle que rectifique, porque si le va bien a este Gobierno, le va bien al país y eso es lo que queremos.

¿En qué debe rectificar?

Mire, en plena crisis económica grave se pone en vigencia una reforma tributaria que hace que los ecuatorianos paguen más impuestos. Y hay que decirlo con claridad, esto fue gracias a los asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES). Por más que ahora hablen de una ley derogatoria, el daño está hecho y afectará a los ciudadanos, al menos, dos años más. Lo otro es que hay conceptos básicos que señalan que se debe firmar acuerdos comerciales con quien uno tiene una balanza comercial positiva, pero el Gobierno quiere hacerlo con China y México, países con los que tenemos una balanza ampliamente negativa.