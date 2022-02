El bloque de la Izquierda Democrática (ID) explicó este 8 de febrero de 2020 que alcanzó una posición de mayoría, pero no unánime, en torno al debate de la Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violación.

Siete de los quince asambleístas de esta organización política se presentaron junto al presidente de la ID, Guillermo Herrera, y el exacandidato a la presidencia, Xavier Hervas, para dar a conocer que apoyan el informe de mayoría elaborado por la Comisión de Justicia, pero con cambios.

Yeseña Guamaní reconoció que la temporalidad de la interrupción del embarazo ha causado “desencuentros” en las bancadas legislativas y la Izquierda Democrática no ha sido la excepción, pero han buscado consensos para que no se trabe la aprobación de la ley.

“Con respecto a los plazos como bancada planteamos, luego de un ejercicio de diálogo y consenso, los siguientes tiempos: para mujeres niñas menores de 14 años, 20 semanas; entre 14 y 18 años, 18 semanas; y mayores de 18 años, 16 semanas”.

La ID también dijo que respaldará la “objeción de conciencia” para los médicos que no quieran interrumpir un embarazo, pero que sea la institución la que garantice que se haga el procedimiento.

Marlon Cadena, coordinador de la bancada de Izquierda Democrática, aseguró que están dialogando casa adentro para persuadir a otros legisladores que no están de acuerdo con esos plazos y piden mayor amplitud, pero también con otras bancadas para tener los votos y lograr su aprobación.

“Ahora tenemos una mayoría y esperamos que orgánica y disciplinadamente tengamos un voto unánime. Esa es la posición de Izquierda Democrática, disciplina y organicidad”, señaló Cadena.

La postura de Hervas

El exacandidato presidencial aseguró que su postura y la del partido en este tema no ha cambiado. “Siempre hemos estado en contra de la revictimización de una mujer que ha sido vulnerada y violentada a través de una violación y haya quedad embarazada. Que sea ella, esa mujer, la que pueda decidir si continúa o no con ese embarazo y el Estado no la criminalice".

Sobre su decisión de bloquear en redes sociales a activistas feministas y a personas que han criticado su postura, señaló: “Me encanta el diálogo, lo valoro. Ahora, cuando comienzan los insultos, el diálogo termina. No he bloqueado a una persona porque ha pensado diferente a mí, lo he hecho por ser groseras”.