Las cifras espesan el tira y afloja por la ley del aborto

La Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación llega hoy a su segundo y definitivo debate reducida a puras y frías cifras. Por un lado, un plazo máximo de gestación para la práctica del aborto en caso de violación que convenza a la mayoría del pleno y, por el otro, el número de los votos para aprobar o no el documento.

Aborto: el Pleno quema tiempo Leer más

El tira y afloja de los votos se concentra en la temporalidad. Las 20 semanas de gestación límite para practicar un aborto en mayores de 18 años y 22 semanas para la menores de 18 años y mujeres con discapacidad que recoge el informe no convence a los diferentes legisladores. Doce semanas es una cifra que puede aglutinar más votos, de acuerdo a las consultas realizadas por EXPRESO a los jefes de bloques legislativos.

“No sé si con un nuevo planteamiento al texto de la Comisión de Justicia en este y otros nudos críticos exista el respaldo de los asambleístas. Depende mucho del texto final. Con el actual le aseguro que no hay un solo voto de respaldo”, adelantó el legislador y jefe del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres.

La Comisión de Justicia llega desgastada porque en la temporalidad hay la sensación de que fue un regateo de semanas. El primer informe llega sin límite, en el segundo bajan a 28 y ahora 22. Esteban Torres, jefe de la bancada del PSC y aliados.

Dentro del bloque de la lista 6 y sus aliados no han entrado en el debate de definir un número de semanas límites que pueda aglutinar el apoyo de sus 14 voluntades. No obstante, comenta Torres, un grupo de legisladores socialcristianos a favor del aborto por violación estaría de acuerdo con el texto si este plantea 12 semanas de gestación como límite.

La mayoría de los 25 votos de Pachakutik también se inclina por el mismo plazo, comentó su coordinador de bancada, Rafael Lucero, incluyéndose a sí mismo. “Es importante que mientras más rápido sea la interrupción del embarazo en caso de violación menos peligro corre la madre”, justificó.

El análisis de Paola Cabezas, coordinadora del bloque de la alianza correísta Unión por la Esperanza, se aleja de las cifras sin desconocer que el debate gira en torno a ellas. La legisladora se pregunta: ¿por qué 12 semanas? ¿Por qué no 14 o por qué no 16?Ella misma responde: “Con 12 semanas le quitas a una niña violada de la ruralidad que no conoce aún su cuerpo, los síntomas de un embarazo y que posiblemente fue violentada en su círculo familiar la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que preocupa es que esta ley termine siendo una que discrimine. Porque será un beneficio para las mujeres informadas. ¿Y las analfabetas? ¿Y las mujeres rurales que no tienen información? Eso preocupa”.

Me encantaría que en el debate vaya planteándose todas las realidades del país. Sí siento que es una ley elitista que tendrá privilegios para una y terminará segmentando a otras. Paola Cabezas, coordinadora del bloque de Unión por la Esperanza.

La Izquierda Democrática prefiere hablar de rangos en el tema de la temporalidad y no de una fecha límite: que a menor edad, el plazo sea mayor; y a mayor edad, el plazo se vaya acortando. “Si no son las 12, lo ideal es buscar un punto intermedio entre el informe de mayoría y de minoría. No es una ruleta de números, sino hay que ver los atenuantes médicos y legales que podríamos incorporar en el rango legal para establecer una temporalidad”, comentó Marlon Cadena, coordinador del bloque de la lista 12.

Tendríamos que hacer adecuaciones en lo relacionado con el formulario que tenga el peso jurídico legal para que permita empezar una investigación con la fuerza necesaria de no revictimizar. Marlon Cadena, coordinador del bloque de la Izquierda Democrática.

Este Diario intentó conversar con el jefe del bloque de la oficialista bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores. En un primer contacto pidió que se lo llamara dentro de media hora, así se lo hizo. Respondió por WhatsApp que estaba en la zona del aluvión en Quito. Ya no volvió a responder a los mensajes.

La Comisión de Justicia puede solicitar hasta 8 días de plazo para recoger las observaciones del pleno y condensarlos en el informe.

Arranca en la Asamblea el análisis de la ley del aborto en caso de violación Leer más

Zanjar este nudo crítico, que es el más sensible, no garantiza los votos. Hay otros no menos importantes, pero con menor grado de delicadeza como la objeción de conciencia y los requisitos previos a la práctica del aborto, sobre todo uno que garantice que el embarazo fue producto de una violación.

El proyecto tal cual como está redactado no aglutina los 70 votos para ser aprobado. El PSC registra 3 asambleístas que están de acuerdo con el aborto en caso de violación, pero no con aspectos del proyecto. Entre 4 a 5 legisladores de Pachakutik comulgan con el texto tal como está redactado, lo mismo 12 legisladores de la Izquierda Democrática siempre que se incluyan algunas adecuaciones, así como entre 20 y 21 de la bancada de Unión por la Esperanza. No hay los votos.