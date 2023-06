El sábado 10 de junio, un grupo conformado por tres periodistas deportivos se dirigían a sus domicilios luego de terminar la jornada laboral y fueron sorprendidos en la ciudadela Los Ceibos por cuatro sujetos armados que se bajaron de un carro blanco con vidrios polarizados.

El comunicador Stéffano Dueñas, quién se terminaba de bajar del carro en el que se transportaban, se dio cuenta de lo ocurrido y empezó a correr "hacia atrás", pero fue alcanzado por uno de los hombres y al mismo tiempo fue golpeado por el vehículo del que se bajó porque su compañero "dio retro" como mecanismo de defensa para detener al ladrón y al mismo tiempo huir del sitio, pero comenzaron los disparos.

En cuestión de segundos, le robaron sus pertenencias y los ladrones huyeron del sitio, Dueñas alcanzó a recoger algunos documentos que se cayeron al piso y es ahí cuando se percata de los restos de bala que quedaron en el suelo.

"Eran pasadas de las 22:00, yo creo que dispararon para que el carro de mi amigo se frene, pero pensé que eran balas de salva, me quitaron las cosas, me dieron un cachazo y se fueron pero cuando recojo mis cosas veo los casquillos, eran reales. Dispararon hacia la llanta y al tanque de gasolina, gracias a Dios no explotó el carro porque no hubo puntería", relató Dueñas. Sin embargo, eso no es lo que más le preocupa al periodista.

Indicó que llamó al botón de pánico y nunca fueron a atenderlos, que sus allegados llamaron al ECU - 911 y tampoco respondieron. Y que "se frenó" a un patrullero que pasaba por el lugar para que le brinden asistencia. Cuando pensó que lo peor ya había ocurrido, se llevó otro mal sabor horas mas tarde.

"Al siguiente día voy al UPC (Unidad de Policía Comunitaria) del sector y fue indignante porque literalmente estaban los dos policías desparramados viendo un partido de fútbol del momento y una señorita en la computadora. Les dije: Disculpen ¿están trabajando o qué están haciendo? y groseramente respondieron - Tú que sabes y agarraron la esposas, a lo que yo refuté: ayer casi me matan y no estaban cuando se los vino a buscar y osadamente me enfatizaron: Yo le mostraría las cámaras pero están dañadas. Ellos fueron más bravos y salí de ahí molesto porque tampoco mostraron interés, en al menos recoger mis datos y saber que había ocurrido.

Frente a esta situación, Renate Schenker, directiva del comité de vecinos de la urbanización Los Ceibos respondió sentirse desilusionada porque en primera instancia, a ese UPC se la dotado de impresoras, se ha recogido para darles la gasolina, hacer el cambio de aceite del patrullero, les dieron una computadora, papel para imprimir y hasta bicicletas con el fin de aportar a la vigilancia y seguridad.

Schenker agregó que los recorridos en bicicleta se suspendieron porque no tienen chalecos antibalas y representaba un peligro para los uniformados.

"No podemos esperar mucho tampoco porque no hay ayuda del Estado, no le da las facilidades a la Policía y no pueden hacer mayor cosa porque su jurisdicción es hasta Chongón y es un territorio tan extenso. Sinceramente es terrible desde hace un año porque antes nos podíamos organizar mejor, pero ahora cambian a los uniformados cada tres meses y vienen desde la Sierra y cuando ya medio se ubican y conocen el sector los cambian y otra vez quedamos en indefensión", agregó la líder.

Luego del asalto, la familia de Dueñas lo socorrió, y además, buscó ayuda al UPC más cercano de su casa, pero al llegar no había ningún agente policial



Por su parte, los periodistas llamaron al ECU-911 en al menos 5 ocasiones, pero su emergencia no fue atendida.@PoliciaEcuador — Boca del Pozo Ecuador 🇪🇨 (@BocaDelPozoBDP) June 14, 2023

Hasta el cierre de este informe, Dueñas alertó a EXPRESO que desde la Corporación de Seguridad Ciudadana se comunicaron con los periodistas para señalar que "están investigando, y que están planificando algo en el sector". No obstante, esto no es suficiente pues además de que no han dado información del plan, tampoco hay razón de las pertenencias robadas y detalles de las acciones.

"Los policías no garantizaron que esta situación no va a volver a suceder y eso preocupa porque puede que no sean responsables de lo que ocurrió porque estaban atendiendo una emergencia o no estaban de turno pero con esto me da hasta miedo de las represalias de la Policía porque muchas veces están involucrados con los ladrones, no digo que son ellos, pero no lo puedo descartar porque me parece sospechoso que haya un accionar tan endeble de que no se interesaron en tomar datos, que no haya nadie en el UPC y que al final es como que si no haya ocurrido nada".