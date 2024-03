Continúan las pericias por la muerte de un joven en medio de control militar

Eduardo Alfredo Velasco Ipanaqué fue uno de los dos ciudadanos aprehendidos por las Fuerzas Armadas en la avenida Domingo Comín, en el sur de Guayaquil, el viernes 2 de febrero del 2024. Ese día, Velasco conducía un auto rojo que alquila para trabajar y estuvo acompañado por su primo, Carlos Javier Vega Ipanaqué, quien iba del lado del copiloto.

Según Eduardo, él llevaba a Carlos hacia los exteriores de la Universidad Politécnica Salesiana, en la calle Francisco Robles, para que se encuentre con un ciudadano al cual iba a venderle un perro raza pitbull. Sin embargo, cuando estaban cerca del sitio, vieron que había un operativo militar y no podían avanzar.

“Me hicieron el alto, me bajo del vehículo, dije que iba a la Salesiana y me dijeron que no podía pasar, que estaban haciendo un allanamiento”, recordó. Volvió a subir al carro, empezó a alejarse en reversa y se chocó, accidentalmente, con una patrulla.

“A lo que rozo el patrullero, veo que el militar empieza a patearme el carro. Yo veo que me rocé y por no dañar la guía trato de salir despacio. En eso escucho detonaciones y me doy cuenta que mi primo estaba herido. Lo que hice fue salir rápido para ir a un hospital”, narró.

Después notó que él también recibió un tiro en el hombro izquierdo y llamó a su esposa para contarle lo ocurrido. Siguió, tomó la avenida Domingo Comín, en sentido norte-sur, pero diagonal a la calle de ingreso al mercado Caraguay se detuvo, pues se sintió débil.

Posteriormente, se bajó, pidió a quienes estaban cerca que llamen a una ambulancia y en eso llegaron los militares. Los uniformados le habrían pedido que se tire al piso y, según sus declaraciones, lo agredieron, mientras él pedía ayuda para Carlos.

Al sitio llegaron policías y paramédicos. Los primos fueron llevados al hospital del Ministerio de Salud Pública Guasmo Sur. Al día siguiente, pasadas las 07:00, Carlos murió. A Eduardo le hicieron curaciones y lo llevaron al cuartel modelo de la Policía a una audiencia, en la cual le formularon cargos por ataque y resistencia. Por sus heridas, el juez a cargo del caso concedió arresto domiciliario.

Laura Ipanaqué, madre de Carlos, rechazó los señalamientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el que se tildó a Carlos y a Eduardo como terroristas, pese a que ninguno registra antecedentes penales o portaba armas el día del ataque.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Este 1 de marzo se tenía previsto la reconstrucción de los hechos, en los alrededores de la Universidad Salesiana, al sur de la urbe. Sin embargo, según las declaraciones de Laura Ipanaqué, la orden judicial para que Eduardo Velasco acuda a la pericia judicial, en calidad de testigo, no fue procesada a tiempo.

La pericia se realizará el miércoles 6 de marzo próximo.

Este Diario consultó a las FF.AA. sobre cómo avanza este caso que ya está en instancias judiciales con el auspicio del Comité de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, o qué protocolos aplican para que este tipo de hechos no se repitan. Desde el equipo de prensa se refirió que las "Fuerzas Armadas son muy respetuosas de los derechos humanos cuando cumplimos operaciones militares. Este tipo de casos se podrán solucionar en la Corte, de ser el caso". Asimismo, EXPRESO extendió una solicitud de entrevista al Ministerio de Defensa, para abordar los casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado interno, pero hasta el cierre de esta nota no se concretó una comunicación.

