Seguro Social, sin pensiones para diciembre

Sin recursos para Navidad. El Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) no tendrá en diciembre, cerca de 50 millones de dólares para cubrir el pago de pensiones a los jubilados; a los beneficiarios del seguro de invalidez y también a los del seguro de muerte o más conocido como Montepío.

Para el duodécimo mes del año, el IESS necesita más de $ 638 millones divididos en $ 628’957.870 para pensiones y $ 9’043.395 para egresos operacionales. Valores que se duplican al mes anterior por concepto de beneficios como el décimo tercer sueldo.

En ese mes, el fondo cuenta con $ 237’222.538 por los aportes de los afiliados más $151’477.429 del saldo final “a favor” de noviembre y $ 200.000.000 del fondo de desinversión que suman $ 588’699.967, con lo que no se alcanza a cubrir el total de sus obligaciones porque le faltan $ 49’301.298 en el flujo de caja.

Una vez más, Diario EXPRESO tuvo acceso a los balances de la entidad y en ellos se muestra que en 2021 la seguridad social destina $ 1.380 millones de los fondos de desinversión del banco de la seguridad social en varios meses del año para de esta forma completar los recursos. El saldo final de cada mes lo añade como ingreso de los siguientes 30 días.

Estas jugadas no siempre han salido bien, en julio por ejemplo, tenía que pagar $ 433’948.269 en pensiones y egresos operacionales, pero contó con $ 267’222.449 por aportes de afiliados y otros ingresos, 110’000.000 de los fondos de desinversión, $ 10’429.874 del saldo final de junio e incluso $ 18’551.499 de asignación estatal que sumaron un total de $ 406.203.822 y así le faltó $ 27’744.447 para completar los pagos. En este mes se paga el décimo cuarto sueldo en la región Sierra y la Amazonía. Ya en agosto se pudo recuperar porque tuvo un aporte estatal y este fue mayor (ver el cuadro).

“El rato que se suspenda la pensión de los jubilados no es que solo se cae el seguro social, sino el Gobierno porque es el Gobierno el que tiene que atender esos rubros... ¡No quiero ni pensar si no llegan esas pensiones! Tenemos fe en que eso no va a pasar”, exclamó Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador.

Según los balances, los fondos de los seguros de invalidez, vejez y muerte (IVM) no cuentan con el aporte estatal en ocho meses del año. Los pagos realizados en el año 2021 corresponden solo a los meses de abril, mayo, julio y agosto, pero son asignaciones pendientes del año 2020. Dichos fondos no cuentan con un saldo a favor para 2022.

Esto a pesar de que la directora general del IESS, Olga Núñez, señaló anteriormente en la mesa de Régimen Económico que todos los meses “hacemos gestión de cobro al Ministerio de Economía y Finanzas”.

“El IESS tuvo que asumir el 100 % de la obligación de las pensiones, pero las reservas que tienen son del Biess, le pertenecen a las actuales generaciones que están acumulando sus ingresos para cuando llegue su vejez y sean trabajadores pasivos, no debería ser así”, señaló el catedrático y exdiputado Marco Proaño Maya.

Hasta junio pasado, la seguridad social calculó que la deuda total del Estado por la entrega del 40 % a las pensiones jubilares es de $ 1.727’266.770,44, valor que representa el 2 % del PIB. Sin embargo, el Banco Mundial en conjunto con la Universidad de Las Américas y el IESS elaboraron un estudio en el que estiman que a 2025 la deuda se incrementará significativamente, llegando al equivalente del 3 % del PIB en 2035, que sería un aproximado de $ 2.151 millones.

Es por ello, que Muñoz insiste en una reunión con el presidente Guillermo Lasso para presentar un plan de soluciones para el IESS realizado por jubilados “expertos en la materia”. No reveló sus planteamientos “para no levantar falsas expectativas”.

Delegado del presidente. Francisco Cepeda fue posesionado como representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social el pasado 15 de octubre. El presidente Guillermo Lasso señaló que su objetivo será “trabajar por una administración eficiente de los recursos de los ecuatorianos”. Cepeda fue miembro de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador.