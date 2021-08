Ramillete de propuestas sin la solución eficaz para el IESS

A la espera de una cita. Olga Núñez, directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), insistió por escrito el último martes en una audiencia con el ministro de Finanzas, Simón Cueva, y así tratar el tema de la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con la entidad.

Quiere que se exponga al Ejecutivo la realidad del IESS y que la deuda que llegaba a $ 7.381’208.499,44 hasta mayo de 2021 sea incluida en el presupuesto general del Estado. Se espera que en esta semana les asignen la fecha y hora para la audiencia y así ser atendidos.

Mientras tanto, la gestión, organización, administración y servicios del IESS siempre son temas de discusión. Afiliados, usuarios y jubilados constantemente denuncian irregularidades y falencias en la atención.

El mismo martes 11 de junio dos grupos protestaron en la ciudad de Guayaquil y Quito, respectivamente. En el Puerto Principal entregaron un manifiesto al gobernador del Guayas, Vicente Taiano, y en la capital llegaron hasta los bajos de Carondelet a solicitar el pago de sus pensiones.

En la Asamblea Nacional la seguridad social tampoco pasa desapercibida, en los tres últimos períodos se han presentado 174 proyectos de ley que apuntan a “mejorar” el sistema. No obstante de este universo, apenas 13 cuerpos legales llegaron a ser ley de la República, según el Observatorio Legislativo, que contabiliza lo realizado en los mandatos dados entre el 2013 y 2021.

César Rodríguez, representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IESS, señala que la verdadera falencia es que la ley de la seguridad social promulgada en el año 2000 no cuenta con un reglamento que estipule cómo se debe financiar la salud de los jubilados, de los trabajadores y de las personas con enfermedades catastróficas, más las pensiones.

“Lamentablemente nunca se han colocado esos valores en el presupuesto general del Estado y, por lo tanto, oficialmente el Gobierno no nos debe hasta que no se haga el cambio con el Ministerio de Finanzas”.

Es por ello que permanecen pendientes de la respuesta del Ministerio de Finanzas.

“No es un problema de sacar leyes, sino de cómo hago para que el IESS sea financiable si el Gobierno no tiene la posibilidad de cubrir los valores que tiene que pagar por ley. Porque se presenta una idea más generosa que la otra con los jubilados y afiliados, pero no dicen de dónde se saca la plata para hacerlo o dicen hágalo con plata del Gobierno, pero el Gobierno no tiene”.

El proyecto de ley más reciente fue presentado por el Partido Social Cristiano con el aparente objetivo de “proteger los recursos de la entidad para darle estabilidad”.

La normativa que aún espera su respectivo proceso de tramitación apunta a que las autoridades de la institución rindan cuentas públicamente de manera mensual, mediante publicaciones en medios de comunicación, sobre las inversiones, estado financiero y demás.

Y finalmente, que las inversiones sobre los excedentes se realicen bajo la asesoría obligatoria de una empresa nacional o extranjera experta en manejo de fondos de pensión.

Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, califica como “un verdadero Frankenstein” la normativa vigente y las reformas aplicadas en los últimos años.

“Existe una tendencia en la legislatura de presentar proyectos de ley parche para la reforma de 1 o 2 artículos, pero no se hace una reforma integral que a estas alturas del camino es una cosa totalmente desorganizada”, señala.

Sin embargo, para finales de septiembre Llanes presentará a la legislatura su propuesta de Ley Orgánica del Seguro Social. De ser así, este borrador sería el planteamiento número 175 que ingrese al Legislativo.

LA CIFRA

7.381

millones de dólares acumuló de deuda el Gobierno Nacional al IESS hasta mayo de 2021.