Peña cuestiona el deber su curul a la RC: "Tengo 320.000 seguidores orgánicos"

El enfrentamiento entre el legislador Sergio Peña y los líderes de Revolución Ciudadana sigue en ascenso. Ahora, Peña asegura que, después de los dos máximos dirigentes del movimiento, es quien cuenta con la mayor cantidad de seguidores orgánicos en redes sociales.

Su referencia a los seguidores surge en respuesta a las críticas sobre su postura respecto a la ley económica urgente para desarticular las economías criminales. En un video publicado este 29 de mayo de 2025, abordó los comentarios que afirman que su curul se la debe a Revolución Ciudadana.

“Que le debo mi curul a RC. Eso se lo podrían decir a cualquiera no a una persona que tiene más de 320.00 seguidores orgánicos. Después de los dos líderes máximos del partido ¿saben quién es el que tiene más seguidores? Valoren el trabajo”, dice Peña en su video.

Los dardos contra sus compañeros de bancada

Peña insiste en que, dentro de la bancada de Revolución Ciudadana en la Asamblea, hay “dos o tres” miembros que imponen su criterio sobre el resto. “Yo no he traicionado al partido. No fui yo quien decidió exponer en redes sociales las cosas. Lo manejé internamente, aunque me hayan hecho un cero a la izquierda”, expresa el asambleísta.

El legislador sostiene que se está engañando a la militancia. “No están actuando por los intereses de la militancia o de los ecuatorianos, sino por los de dos o tres que toman las decisiones”, argumenta. Posteriormente, lanza otro mensaje provocador: “Ahora sí, a estos tres o cuatro, desahóguense”.

El origen del conflicto

Sergio Peña, asambleísta de Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, ha estado en el centro de la polémica por su actuación en la tramitación de la ley económica urgente para desarticular las economías criminales, enviada por el presidente Daniel Noboa.

El martes pasado, en esa mesa legislativa, se votó el informe para el primer debate. La sorpresa llegó cuando, pese a la oposición inicial del correísmo, Peña votó junto con el oficialismo para su aprobación.

La iniciativa contempla la creación de un crédito tributario para el sector privado que realice donaciones de insumos esenciales a la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la propuesta también contiene disposiciones de carácter penal que han sido objeto de fuertes críticas, especialmente por temas relacionados con la declaración de un conflicto armado interno, indultos anticipados para policías y militares, y allanamientos en el marco de dicho conflicto.

Varios de estos puntos han sido modificados, incluyendo aspectos relacionados con allanamientos e indultos. El primer debate sobre la normativa está programado para las 09:00 del 30 de mayo de 2025 en el Pleno de la Asamblea.

