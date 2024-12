Pedro Pablo Perlaza: "No dejamos de orar los cuatro días encerrados"

Entre lágrimas y abrazos, el futbolista Pedro Pablo Perlaza se reunió con sus familiares a las 20:00 de este miércoles 4 de diciembre, luego de haber sido secuestrado la noche del domingo 1 junto a su amigo Juan Carlos Morales, en el centro de Esmeraldas.

El operativo para liberarlos se ejecutó la tarde de este miércoles 4. Ellos fueron localizados en el sector de Taseche, en el cantón Atacames. Según Diego Velasteguí, comandante de Policía del Distrito Esmeraldas, Perlaza y Morales estaban maniatados cuando fueron encontrados, dentro de una casa de madera en una zona montañosa. Para su localización, se utilizaron drones, lo que ayudó a los agentes a tener bien estudiado el terreno antes de la intervención.

Sin embargo, los agentes fueron recibidos a bala por los delincuentes, quienes terminaron huyendo del sitio. Según Velastegui, los secuestrados eran custodiados por unas cinco o seis personas que estaban armadas. Ninguno fue detenido, según confirmó el comandante de la policía de Esmeraldas.

Los secuestradores tenían planeado pedir un rescate de 80.000 dólares

El gobernador de Esmeraldas, Javier Buitrón, aseguró que la intención de los secuestradores, según las primeras investigaciones, era solicitar un rescate de 80.000 dólares. “Al momento la Policía se encuentra en territorio buscando a los responsables de este secuestro”, dijo Buitrón, quien confirmó que el secuestro fue en Esmeraldas y que luego fueron trasladados a Atacames.

Buitrón informó además que los secuestradores formarían parte de una banda que opera en Esmeraldas, aunque no detalló cuál.

Pedro Pablo Perlaza y su agradecimiento

Pedro Pablo Perlaza llegó golpeado, cojeando, con una herida en la cabeza y con la camiseta ensangrentada hasta el Comando de la Policía Nacional en Esmeraldas. Tras reencontrarse con sus familiares, habló para los medios, en forma breve.

"No dejamos de orar los cuatro días encerrados. Estoy muy emocionado, no hemos comido nada. Gracias a la Unase por sacarnos de donde estábamos metidos, para decirte que eran más de 15 montañas, es algo que no quisiera volver a vivir. Estamos con vida que es lo importante", manifestó el futbolista con la voz quebrada.

La noche del miércoles 4, unidades de la Policía Nacional siguen realizando operativos para localizar y capturar a los responsables de este hecho.

