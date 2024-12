Pedro Pablo Perlaza: un camino de altibajos en el fútbol y críticas por indisciplina

No se sabe nada de Perlaza desde el 2 de diciembre. Las autoridades continúan buscándolo

Ecuador espera con ansias que la Policía Nacional brinde noticias sobre el paradero del futbolista Pedro Pablo Perlaza, quien fue visto por última vez en Esmeraldas el lunes 2 de diciembre. Perlaza alcanzó la fama en 2019 con el Delfín, bajo la dirección del DT Fabián Bustos, siendo pieza clave para que el club lograra su primer campeonato de LigaPro. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por momentos intensos y desafíos.

Perlaza antes de ser jugador, fue peluquero, y entre sus anécdotas se cuenta que antes de llegar al fútbol, vendía naranjas y lustraba zapatos.

La carrera de Pedro Pablo Perlaza ha estado llena de altibajos. Además de su talento en el fútbol, tenía una habilidad especial: cortar el cabello. Durante su tiempo en Delfín, muchos de sus compañeros confiaban en él como su barbero de cabecera. Semanas antes de consagrarse campeón con Delfín en 2019, sorprendió al declarar que, si debía salir del club, sería únicamente para jugar en el extranjero, dejando a más de uno asombrado por su ambición.

Una vez no pudo viajar con LDU

En el 2020 llegó a LDU donde tuvo problemas legales en un viaje del equipo a Brasil para enfrentar a Sao Paulo, debido a una deuda por pensión alimenticia. Estos detalles hicieron que saliera del equipo al año siguiente. Tuvo un altercado con el entonces directivo Esteban Paz, quien lanzó unas declaraciones sorprendentes: “Perlaza mientras tenga contrato deberá seguir en Liga, tiene el mejor contrato de su vida deportiva y no soy yo el que tiene siete hijos ni el que choca los carros a cada rato”, dijo el directivo Albo.

Los de Independiente del Valle se hicieron en el 2022 de Perlaza, pero la relación solo duró cinco meses hasta cuando la dirigencia del bicampeón de la Copa Sudamericana dijo: "Independiente del Valle informa que de mutuo acuerdo se finalizó la relación con Pedro P. Perlaza" y el jugador por su parte comentó: "Tengo nuevos retos personales y profesionales que me han motivado a seguir adelante".

La indisciplina es su punto débil. Salió del campeón Aucas donde llegó a mediados del 2022 y jugó 15 partidos, siendo clave para el campeonato. En el 2023 disputó 7 encuentros. ¿Y por qué salió? La respuesta es la misma por la que se fue de Liga de Quito y Aucas. El DT César Farías lo resumió así: "El domingo no llegó a entrenar Pedro Pablo Perlaza. No voy a decir nada malo del jugador porque le tengo aprecio, pero son cosas que no tolero. Tomamos una decisión en conjunto".

Sin embargo, la salida de Aucas fue para llegar a Barcelona, el sueño de toda su vida. En el ídolo no tuvo problemas de nada, pero el contrato solo fue por meses. En el 2024, volvió a su querido Delfín, donde jugó hasta septiembre, y el 2 de diciembre fue secuestrado.

