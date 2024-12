Pedro Pablo Perlaza: esto se sabe del secuestro del futbolista en Esmeraldas

Pedro Pablo Perlaza, futbolista ecuatoriano, desapareció el 2 de diciembre luego de ser visto el domingo en una cancha de la Isla Piedad, en las riberas del río Esmeraldas. Su familia y amigos buscan respuestas, mientras la comunidad reza por su regreso.

En un ambiente de preocupación y desasosiego, amigos y familiares de Pedro Pablo Perlaza, conocido en el ámbito deportivo como "La Lisa", se reúnen para compartir anécdotas y buscar respuestas sobre su misteriosa desaparición, ocurrida este lunes 2 de diciembre de 2024 en Esmeraldas. Este destacado futbolista, que ha representado a Ecuador en múltiples ocasiones, ha dejado a su comunidad sumida en la incertidumbre.

Durante una conversación en el domicilio de su familia, uno de sus hermanos que pidió no ser identificado, relató la última vez que vieron a Pedro. “Estuvimos jugando fútbol el domingo en la cancha de la Isla Piedad, en las riberas del río Esmeraldas, disfrutando del torneo barrial. Después, alrededor de las 16:00 de la tarde, se lo vimos con mi mamá y con otros familiares, y después dijo que se iba a su casa a descansar. Desde entonces no sabemos nada de él”, recordó su hermano, visiblemente afectado.

La angustia se apodera de quienes lo conocieron, ya que la búsqueda de información sobre su paradero se ha vuelto un tema urgente y doloroso.

El hermano de Pedro enfatizó la importancia de la solidaridad en estos momentos difíciles. “Estamos levantando cadenas de oración para que se pueda encontrar alguna noticia favorable. Sus familiares y amigos están muy consternados”, expresó. La comunidad se ha unido en la esperanza de que la Policía, que se ha hecho cargo del caso, logre pronto esclarecer la situación.

A pesar de los esfuerzos, hasta el momento solo existen rumores sobre su paradero. “Lo que más queremos son respuestas positivas. Nadie sabe realmente qué ha pasado”, lamentó. La incertidumbre pesa sobre todos, y la búsqueda de Pedro se ha convertido en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en la comunidad.

Mientras tanto, los amigos de "La Lisa" continúan esperando noticias, recordando su carácter solidario y su compromiso con la comunidad. “Era un gran amigo, siempre estuvo aquí para nosotros”, concluyó su compañero, reflejando el dolor colectivo que siente la comunidad ante esta difícil situación. La esperanza persiste, y con cada oración, la comunidad se aferra a la posibilidad de un desenlace positivo.

¿Quién es la otra persona que fue secuestrada junto con Perlaza?

Pedro Pablo Perlaza no estaba solo cuando fue secuestrado. Junto a él se encontraba Juan Carlos Morales, conocido como “Abreu”, quien era director técnico de un equipo de fútbol que disputa el campeonato barrial en la Isla Piedad.

Según la hija de Morales, este se encontraba en la cancha cuando Pedro Pablo Perlaza lo pasó viendo en su vehículo.

“No dijeron dónde se iban, estamos desesperados porque no sabemos nada de él. Nos dicen que los han visto en Tonsupa, pero no hay nada confirmado”, explicó la hija de Morales que no quiso identificarse.

