En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, el exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, oficializó su interés por llegar a la Alcaldía de Guayaquil a través del voto en las elecciones seccionales de febrero próximo. En su anuncio, el exfuncionario enumeró todo lo que, según su criterio, le aqueja la ciudad. Como el desempleo, el consumo de drogas, la falta de agua potable en ciertos sectores de la ciudad y la falta de obra en ciertas calles de la urbe.

Transformemos juntos Guayaquil.



Confirmado, vamos por la Alcaldía. 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/YqZGGMa9Ns — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) August 2, 2022

"La actual administración a llevado a la ciudad ha una situación limite de incertidumbre y quemeimportismo. Los tiempos cambia y los modelos se agotan. Guayaquil no aguanta más. Siempre he tenido claro que la política es para servir, no para servirme. La lucha por el verdadero cambio solo se puede dar junto a los ciudadanos. Por eso he decidido ser candidato a la alcaldía de Guayaquil por SUMA, lista 23. No venimos a pelear con nadie, venimos a ganarles", asegura Duart en su cuenta de Twitter.

Las elecciones de 2023 tendrán a Carla Sala y José Delgado en las papeletas Leer más

Entre los cambios que promete el precandidato, en caso de ganar en las urnas, está la erradicación de la corrupción que asecha al Municipio de Guayaquil y la lucha contra la delincuencia en la ciudad, "caiga quien caiga". Como lo hizo, compara, durante su gestión como gobernador del Guayas.

Duart presentó su renuncia al cargo de gobernador del Guayas en julio de 2022, durante el gobierno de Lenin Moreno, tras permanecer 321 días en el cargo.