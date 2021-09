Pedro Pablo Duart: “Me han pedido ser candidato, pero no es momento para eso”

Un año y dos meses después de renunciar a la Gobernación del Guayas, parte del tiempo de Pedro Pablo Duart transcurre en Monte Sinaí. El joven político ahora encabeza la Fundación Progresa, que nació después de dejar el sector público y la que lo ha llevado a recorrer Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, llevando ayuda social. Cuando un político se mueve suele cocinarse algo.

- ¿Apunta a ser candidato?

- La política es servir y lo hacemos desde la fundación, en menor escala. Con el poder, desde un cargo público, puedes llegar a más personas como lo hice en la Alcaldía y en la Gobernación. No te voy a mentir, me han pedido para que tome esa iniciativa. Creo que no es momento para hablar de eso.

- ¿Pero el interés está ahí?

- El interés de servir es innato. Vengo con esto no de ahora...

- El interés de ser candidato me refiero...

- No lo descarto tampoco. No es el momento para hablar de eso. Faltan dos años y las necesidades de la gente son ahora. Sí me lo han propuesto.

- ¿Quiénes se lo han propuesto?

- Desde la gente en Monte Sinaí cuando recorro. Es mejor no hablar de ese tema.

- ¿Quieren que sea alcalde, concejal, prefecto?

- Que participe. Así como me buscaron en su momento para que participe para asambleísta y desistí, porque mantengo mi teoría que en la Asamblea no se hace nada. Entrar ahí es como entrar a un congelador. Te enfrías. Soy gestor. Me gusta que las cosas pasen, que sucedan.

- Entonces hablemos de las necesidades de la gente, una es la seguridad. Siempre se habla de una respuesta integral para combatir al hampa y el narcotráfico, pero hasta ahora la vemos o no surte efecto. ¿Cree que las mafias le están ganando la batalla al Gobierno?

- Necesitamos un engranaje perfecto en el que deben estar la Policía, las empresas de seguridad privada, el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, los municipios. La seguridad nos está desbordando. Creo que hay una decidida intención del Gobierno, como muestra está el radar en Montecristi. Hay una disputa por territorio. Es importante que ese engranaje funcione y en mi época funcionó porque me senté en una mesa de diálogo con todos estos actores.

- Pero según el presidente Lasso, los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno fueron condescendientes con las mafias...

- Yo puedo hablar de mi gestión. Salí con mano dura a defender a la provincia en los momentos más complicados, no solo en octubre de 2019 con el estallido social, sino en los otros meses. Puedo hablar de mi gestión, no del presidente Rafael Correa o Lenín Moreno.

De qué sirve el trabajo de la Policía si un mal juez o fiscal va a liberar a la persona. Es hasta torpe.

- Ya que habla del paro de octubre de 2019. El precio del combustible sigue provocando escozor en la Conaie que amenaza constantemente con movilizaciones. Con su experiencia, ¿cree que el presidente debe poner mano dura o abrirse al diálogo?

- Las dos cosas. Hay que dialogar, primero. Agotar todas las instancias. Y luego sí poner mano dura. Las medidas son las necesarias para sacar al país adelante. No es justo que yo tenga un carro de lujo y los ecuatorianos me paguen el subsidio. Si tengo más, pago más.

- Estamos en Monte Sinaí, un lugar donde la mano del Municipio de Guayaquil se ve poco o en nada. ¿Cómo evalúa la actual administración?

- Falta mucho por hacer. No se ha hecho lo suficiente. En este sector viven 800.000 personas y no hay calles, no hay aceras, no hay bordillos, no hay agua, no hay parques. Se necesita más determinación. Yo trabajé en el Municipio en la época de Jaime Nebot. Presenté mi renuncia irrevocable (ya en la administración de Cynthia Viteri) cinco días después de que me notificaron para que vuelva a ser director, por discrepancias en el modelo de cómo se estaba administrando. Intuía lo que podía pasar. En la época de Nebot se hablaba muy poco, se hacía mucho y se gastaba poco. En la actual se habla mucho, se hace poco y se gasta mucho. No comparto esa forma de administrar.

- ¿La actual administración está minando el modelo socialcristiano en Guayaquil?

- No sé si lo está minando o no. Lo que sí te puedo decir, porque recorro la ciudad, es que hay mucho descontento porque no se están cubriendo las necesidades de las personas. No se ven servicios básicos, calles, aceras, bordillos, parques, cursos, ofertas sociales. Eso no se ve. No se trata de criticar una ideología política.

- Y algo que tampoco veíamos los guayaquileños es una administración salpicada por investigaciones fiscales...

- A todos nos afecta porque aportamos con nuestros impuestos. Lo que más queremos es que eso se vea retribuido en obras y servicios. Es indignante ver cualquier tipo de mal manejo de dolo o corrupción.