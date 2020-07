Duart: "Si el exvicepresidente se postula como presidente y me pide que lo acompañe, lo haré"

Luego de entregar un reconocimiento al equipo de 200 agentes de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional, el ahora exgobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duart, dio a conocer este 13 de julio, su renuncia al cargo. "Es importante que los jóvenes que estamos incursionando en la política sepamos cuando tenemos que salir y cuando no", dijo Duart en el encuentro.

Su pronunciamiento lo hizo a la par de una carta que fue enviada al presidente de la República, Lenín Moreno, donde agradeció la confianza para "servir a los guayasenses, especialmente a los más necesitados".

"Me voy con la satisfacción del deber cumplido", dijo Pedro Pablo Duart la mañana de este lunes, tras anunciar su renuncia al cargo de gobernador del Guayas. 👇🏻 — Diario Expreso (@Expresoec) July 13, 2020

Guayasenses: cumplí con los objetivos que me impuse al aceptar el cargo: recuperar la honorabilidad que merece el cargo de Gobernador, así como la institución que acoge al mismo. Trabajamos en varios ejes y los resultados están ahí.



Video completo: https://t.co/3eMiyxM7JA pic.twitter.com/Y9CPvbjvzw — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) July 13, 2020

Agregó que hasta el momento ha presentado más de 15 denuncias que reposan en la Fiscalía General del Estado sobre el mal manejo administrativo de los hospitales de la red pública de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Al consultarle si su renuncia se debe a que se postulará para las elecciones del próximo año, el exgobernador señaló que no será candidato para la Asamblea Nacional. "Los asambleístas dejan mucho que desear en su accionar; no es nada personal ni con ánimo de desacreditarlos, pero creo que me volvería loco si estuviera en la Asamblea", afirmó.

Hemos vivido momentos muy duros en la provincia. Es importante que los jóvenes que estamos incursionando en la política sepamos cuando tenemos que salir y cuando no. Pedro Pablo Duart, exgobernador del Guayas

Sin embargo, lo que no descartó es acompañar al exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en caso de que este se postule para la presidencia. "El exvicepresidente es mi amigo personal de toda la vida; ojalá que tome la decisión de ser candidato a la presidencial. En caso que se lance y me lo pida será un honor compartir con él".

Durante el homenaje al equipo de Criminalística se entregaron diplomas a los agentes, entre policías y oficiales, que levantaron a los fallecidos por la COVID-19, durante la pandemia. Uno de ellos fue el mayor Willian Borja, quien aseguró a EXPRESO que ahora se encuentran con el trabajo técnico para entregar 216 cadáveres a familiares e inhumaciones en caso de que los parientes no cuenten con los recursos económicos.