Los cuatro puntos que definirán al reemplazante de Otto Sonnenholzner

El Gobierno todavía no tiene elaborada la terna que enviará a la Asamblea Nacional (AN), luego de que el vicepresidente Otto Sonnenholzner hiciera pública su renuncia para iniciar un “camino electoral”.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo este 8 de julio de 2020 que Sonnenholzner sigue siendo vicepresidente hasta que el Legislativo se pronuncie al respecto. Los asambleístas abordarán el tema mañana.

“La terna no está elaborada, lo puedo decir, soy la ministra de Gobierno. Los nombres que aparentemente se barajan no son verdad. Hasta que no esté escrita y lo haga oficial el presidente Lenín Moreno, todas son especulaciones”, aseguró Romo, quien se dice la encabezaría.

Sin embargo, ya se van conociendo algunos detalles del perfil que estaría buscando el primer mandatario para ese cargo que durará apenas 10 meses, hasta el 24 de mayo de 2021.

El Gobierno asegura que se enfocará en promover la alimentación, la salud, el empleo y la dolarización en lo que le resta de gestión, luego de la crisis que deja la pandemia. En esa misma línea se tendrá que insertar el cuarto vicepresidente de Moreno.

También se retomará el diálogo que “como una estrategia política, seguirá siendo una característica del Gobierno”, anunció la ministra, quien destacó los logros de Sonnenholzner al frente de esa misión que le fue encomendada por Moreno.

Hay expectativa por saber a quién se encargará la vicepresidencia, mientras el presidente envía la terna (para lo cual tiene 15 días, una vez que se haga oficial la salida de Sonnenholzner) y elija la Asamblea, que tiene hasta 30 días para hacerlo.

En las próximas horas se producirían más cambios al interior del Gobierno. Según Romo, el presidente Moreno está en constante análisis de los perfiles no solo de los ministros, sino también de los gobernadores y otros funcionarios que son nombrados por la Presidencia, aunque aseguró que no hay nada concreto.