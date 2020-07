Otto Sonnenholzner renuncia a la Vicepresidencia

El vicepresidente Otto Sonnenholzner renunció al cargo. El ahora exfuncionario, en cadena al país, dijo que da un paso al costado ahora que siente que ha cumplido con el trabajo encomendado por el presidente Lenín Moreno. "Saldre de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa. No es una decisión fácil, pero nunca he actuado en torno a mi comodidad. Por eso hoy lo responsable es salir", dijo hace pocos minutos.

Sonnenhozner no adelantó si será o no candidato en las elecciones de febrero de 2021. Sin embargo dijo no se siente y nunca se ha sentido un político, pero sabe que el mundo ha cambiado. "Ecuador necsita nuevas soluciones para enfrentar los problemas por eso hoy que enfrentamos una situación más estable puedo tomar esta decisión".

Antes del anuncio oficial, Sonnenholzner hizo un recuento de su gestión como segundo mandatario. Aseguró que al llegar al cargo, de sus primeras decisiones, fue reducir el número de personal y la flota automotriz con lo que se ahorró un 35 % del presupuesto anual de la institución.

Es el tercer vicepresidente del Gobierno del presidente Lenín Moreno. Jorge Glas fue el primero y quien fue elegido con el primer mandatario en las elecciones de 2017. Al ser acusado y condenado por asociación ilícita en el caso Odebrecht este fue reemplazado por María Alejandra Vicuña quien también se vio salpicada por actos de corrupción durante su gestión como asambleísta.

Sonnenholzner asume el cargo en diciembre de 2018 cuando la Asamblea lo eligió de entre una terna que envió el presidente Moreno.