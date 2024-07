Pedro Merizalde será juzgado por lavado de activos

Pedro Merizalde Pavón, su esposa Zoa Fe Torres Arandy y su offshore Horgan Investments Inc. fueron llamados a juicio por el presunto lavado de activos de un monto que llegaría al millón de dólares.

El juez Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, dictó el auto de llamamiento a juicio ayer, tras escuchar el pedido del fiscal Luis Antonio Rosero.

El agente investigador presentó 83 elementos de convicción. Entre estos, las asistencias penales internacionales con Suiza, Estados Unidos y Panamá, que revelan la ruta del dinero que recibió Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico y funcionario de confianza del gobierno de Rafael Correa. Tuvo otros cargos como gerente de Petroecuador y ministro de Hidrocarburos.

La versión de Fiscalía

La Fiscalía sostiene que Merizalde recibió aproximadamente un millón de dólares en dineros ilícitos. Estos provenían de Columbia Management Inc., Klienfeld Services Ltd. y Sentinel Mandate and Scrow Ltd., firmas que formaban parte del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht.

El fiscal Rosero sostuvo que Merizalde creó Horgan Investment Inc a través del estudio Mossack Fonseca, en Panamá. En 2016 negó, en una rueda de prensa, que esa compañía haya tenido alguna actividad. Sin embargo, con documentos, la Fiscalía estableció que abrió una cuenta a nombre de la firma, en Suiza, en la que recibió transferencias por 812.182,81 dólares de parte de Odebrecht.

Merizalde ocupó el cargo de gerente general de la Refinería desde 13 de julio de 2011 hasta el 30 de abril de 2013, en cuya gestión se firmó un contrato con la constructora Odebrecht para la ejecución de trabajos de preparación del área de implementación del proyecto Refinería del Pacífico, trabajos complementarios y dos órdenes más, por un monto total de 293’990.004,89 dólares.

Otro monto de origen ilícito habría provenido de la Operadora BLC, que transfirió desde Suiza a la cuenta de Merizalde y de su cónyuge, en Estados Unidos, la suma de 150.000 dólares por concepto de “prestación de servicios”, mientras el procesado era gerente en la Refinería del Pacífico. Dicha operadora (BLC), que tiene como representante legal a Sonia Calero, sentenciada por el delito de cohecho, está relacionada con el grupo empresarial “Azul” creado por William Phillips, esposo de Mónica Hernández, exasesora de Rafael Correa y sentenciado en el caso Sobornos.

A cambio, Merizalde se celebró un contrato con Worley Parsons, por un monto de 205’747.722 de los cuales, Tecnoazul, de William Phillips, fue subconstratista.

