Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios

Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones

La acusación fiscal describió el rol de Diego Iván Jácome Tipán, funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), como una especie de arquero. Era quien manejaba información reservada y supuestamente frenaba, desde su cargo, las alertas que los bancos emitieron sobre las actividades financieras de sus hermanos, Ángel y Edgar.

Diego Jácome ha estado en la UAFE desde 2014. Ha sido analista de operaciones, director de Planificación y Gestión Estratégica, especialista en Control de Lavado de Activos, coordinador general técnico, director de Prevención y subdirector de Riesgos de Lavado de Activos. Este último lo ejerció en la Superintendencia de Bancos, como una comisión de servicios, entre febrero de 2023 y abril de 2024.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de Antilavado Ivonne Proaño reveló que la Superintendencia de Bancos presentó una denuncia contra el funcionario por el delito de omisión de control de lavado. Imputó a Edgar y Diego Jácome, al contador Carlos Roberto Zapata Carrasco y a las empresas Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios Cía. y Cambioscorp S. A., por un presunto lavado de activos de 9 millones de dólares.

Para sustentar la imputación, la fiscal relacionó los cargos que ejerció el servidor público con cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que llegaron a la UAFE pero que no avanzaron en su investigación entre los años 2016 y 2023.

Un elemento de convicción que revela que los hermanos estaban al tanto de estas alertas es un informe de interceptación de llamadas telefónicas. La fiscal identificó a uno de los interlocutores como Edgar Jácome. “Mi hermano estaría siendo víctima de acoso laboral”. Así comienza la charla transcrita.

Luego, el interlocutor explica que en la UAFE han enviado a su familiar a “la bodega” y que esa medida sería posiblemente porque “desde hace tiempo” hay unos reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre Ángel Jácome Tipán, un tercer hermano, quien salió del país en marzo pasado y no ha vuelto.

Ángel Jácome, según la Fiscalía, ha movido más de 12 millones de dólares en el sistema financiero nacional como persona natural. Él también constituyó, en 2018, Cambioscorp S. A., que fue reportada a la UAFE por movimientos sospechosos de 2,5 millones de dólares en ese año. De esa suma, 2,4 millones fueron cobrados por una tercera persona que tiene denuncias por apropiación fraudulenta por medios electrónicos.

El delito consiste en el uso de dispositivos con el fin de alterar, modificar o clonar los dispositivos de un cajero automático para capturar y almacenar información de tarjetas bancarias.

En la conversación interceptada, la fiscal dijo que Edgar Jácome contó que su hermano estaba preocupado por haber sido relegado, pero reveló que este ya le dio las instrucciones de lo que debía hacer, de los documentos que debía destruir y de lo que debía guardar.

Escuchas telefónicas muestran una aparente red de impunidad



Otra llamada, cuya transcripción fue leída por la fiscal, deja en una mala posición a la UAFE. Revelaría el pago de dinero a otros funcionarios. En esta, la persona identificada como Édgar Jácome habla de un pago bloqueado. “Ahorita tenemos una gestión, ya arreglamos con unos ‘manes’ de la UAFE. A estos ‘manes’ se les dio un billete. Solo nos falta un informe y el banco acredita (los fondos)”. Más adelante dice: “Se paga directo al funcionario, al director de la UAFE (…) Nos faltan 5 mil para la gente que come poquito ahí en la UAFE”.

A través de un comunicado, la entidad dijo que este caso, que incluye siete allanamientos, entre estos su sede, se logró con la “estrecha coordinación con la Fiscalía”. Fueron siete meses de investigaciones que comenzaron a partir de que la entidad envió en diciembre un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas (ROII) de la familia Jácome-Tipán.

Los documentos señalan al propio funcionario, pues revelan que desde 2016 recibió remuneraciones por 194.650 dólares, pero en el sistema bancario tiene ingresos por 291.284 dólares.

El abogado de los hermanos se quejó en la audiencia de que la Fiscalía no les haya notificado del inicio de la investigación, pues se logró que una jueza la declare como reservada. Dijo que esto dejaba a sus clientes en la indefensión y pidió al juez José Cornejo que no ordene la prisión preventiva. Este pedido no fue aceptado. Hoy el servidor y su hermano guardan prisión.

La cifra 9 millones de dólares sería el monto de lavado de activos, según la fiscal Ivonne Proaño.

Imputación. Los procesados son Edgar y Diego Jácome Tipán, Carlos Zapata (contador) y Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios y Cambioscorp.

