Cinco veces se cambió el plan estratégico de la Refinería del Pacífico y en ninguna las metas se cumplieron. Primero, el complejo debía iniciar operaciones en 2016, después se dijo en 2017. Los siguientes planes estratégicos ya no detallan fechas, simplemente se coloca como meta: “Procesar 300.000 barriles diarios de crudo con tecnología de conversión profunda para la producción de gasolina, diésel y jet fuel”.

¿Cuándo y cómo se haría? En los papeles se trazó una hoja de ruta, en la realidad el proyecto jamás se concretó y los avances que se hicieron significaron que el Estado pierda $ 1.223 millones. Este valor es el que pretende cobrar la Contraloría a seis exfuncionarios y a la empresa de Petróleos de Venezuela PDVSA, contra quienes emitió una glosa solidaria.

Los sancionados son Jorge Glas Espinel, Pedro Merizalde Pavón, Carlos Pareja Yannuzzelli, Marco Calvopiña Vega, Álex Bravo Panchano y Bismarck Andrade González.

Sus nombres aparecen en siete exámenes especiales de la Contraloría. Los informes indican que los exfuncionarios llevaron adelante un proyecto, cuyas fuentes de financiamiento nunca estuvieron garantizadas.

El fracaso de la refinería implicó que el Gobierno reformule sus metas nacionales. No se consiguió el cambio de la matriz productiva, que debía cumplirse en 2017. Tampoco se avanzó hacia la eficiencia energética ni se mejoró la calidad de los combustibles, que debía cristalizarse en 2019.

Al contrario, el fracaso de la Refinería del Pacífico afectó a la gestión de Petroecuador. Desde el 2008, la estatal petrolera sacó de su presupuesto $ 1.237 millones para la refinería.

Petroecuador era accionista mayoritario y como tal entregó ese valor que hoy representa la mitad de su presupuesto anual. Apostó por lograr una mayor producción petrolera para 2017. Pero sucedió todo lo opuesto. Desde 2015 la producción se estancó en 550.000 barriles al día y en 2020, el año de la pandemia, cayó a 490.000. Desde entonces la producción no se recupera; la empresa pública necesita recursos para investigación o exploración.

Para la Contraloría, los tres principales responsables fueron Jorge Glas, Pedro Merizalde y Jorge Pareja.

Glas, vicepresidente desde 2013 a 2017 y según el Decreto Ejecutivo N.° 15, de junio de 2013, era el encargado de formular y ejecutar los proyectos de los sectores estratégicos. Como presidente del Directorio de la Refinería del Pacífico, su rol era buscar el financiamiento. La Contraloría señala que Glas no hizo seguimientos ni controles periódicos de las metas. Una de estas era que PDVSA desembolse el 49 % del valor del proyecto, pero solo entregó $ 231 millones. También suscribió con la petrolera china CNPC un convenio de negociación que finalmente no se ejecutó. Este Diario buscó su versión a través de su abogado y directamente con él por correo. No respondió.

Merizalde fue presidente del directorio de la Refinería del Pacífico entre abril de 2013 y noviembre de 2015. El principal cuestionamiento que le hizo la Contraloría es haber permitido las obras tempranas, como aplanar el terreno y construir ciertas instalaciones que hoy no reciben mantenimiento. Al organismo de control, Merizalde respondió que estas obras no recibieron “una sola imputación”. Dijo que la Refinería del Pacífico fue una obra emblemática de Rafael Correa y que él delegó todo a Glas.

Carlos Pareja Yannuzzelli, expresidente del directorio de la Refinería, entre noviembre de 2015 y abril de 2016, recibió iguales cuestionamientos. Su abogado, Miguel Revelo, dijo que Pareja nunca fue notificado.on hechos que supuestamente cometió y jamás han sido demostrados... Se lo pretende callar con esto”, dijo.

