Pedro Granja denuncia que personas armadas ingresaron a la casa de sus padres

Una nueva amenaza. El candidato presidencial del Partido Socialista, Pedro Granja, denunció este 6 de noviembre de 2024 un nuevo ataque a su entorno familiar.

En rueda de prensa, Granja sostuvo que individuos armados ingresaron a la casa de sus padres la madrugada de este 6 de noviembre de 2024 en búsqueda de documentos.

Sin dar mayores detalles, el candidato presidencial señaló que presentó la denuncia respectiva. Además, cuestionó que el Gobierno no se pronuncie tras los reiterados ataques en su contra.

"Esto se suma al asalto a la casa de mi hermano y al ataque de Joselito Arguello", repasó Granja y cuestionó que, hasta el momento, la ministra del Interior, Mónica Palencia, no se haya contactado.

Luego de que su candidato a asambleísta por Guayas y su padre fueran víctimas de un ataque armado en Salinas, el aspirante presidencial del PSE, Pedro Granja, se refirió al hecho indicando que es un mensaje para él y su candidatura.



Granja aclara que se retira de los recorridos, no de la candidatura

Durante su intervención, Pedro Granja aclaró que sus declaraciones sobre retirarse de la campaña se refieren a no realizar más recorridos por su seguridad.

"Me mantengo en mi posición de no visitar ningún barrio, ninguna universidad, ningún centro comunitario. No puedo renunciar a la candidatura. He dicho que renuncio a los recorridos", acotó.

Granja, además, arremetió en contra de quienes cuestionan su decisión, indicando que "me van a tener que matar para no estar en el debate presidencial".

