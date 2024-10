Pedro Granja denuncia incursión en la casa de su hermano

"A mi hermano le dijeron que no voy a llegar hasta diciembre, que no voy a llegar al debate porque me van a matar antes". Eso sostuvo el abogado Pedro Granja, candidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano.

La tarde de ayer, martes 29 de octubre del 2024, el candidato Pedro Granja, compartió un video de un minuto y 35 segundos. A través de él denunció que el lunes 28, un grupo de hombres armados ingresó a la casa de su hermano, ubicada en Samanes 7, en Guayaquil.

En el video, Granja mostró cerraduras forzadas y habitaciones desordenadas. "Como pueden ver en las imágenes, rompen puertas, estruchan todo lo que puedan, saquean, pero buscan desesperadamente documentos que tienen que ver con la corrupción en toda la red eléctrica nacional, con cosas que nosotros venimos ya denunciando y que estamos por denunciar".

¿Qué había en la caja fuerte?

Asimismo, Pedro Granja sostiene que en la casa de su hermano, supuestamente, quienes ingresaron a la fuerza buscaron documentación relacionada con políticos ecuatorianos que tienen contratos con el Estado y que por tanto no pueden ser candidatos. "Encuentran la caja de seguridad, la rompen y se llevan eso".

En su denuncia, en video, Granja asegura que a su hermano le dijeron que lo van a matar antes de diciembre. "Es evidente lo que está ocurriendo en Ecuador. No tenemos garantías para un proceso electoral mínimamente decente, para un proceso mínimamente limpio. Contra esto nos enfrentamos".

De forma indirecta, el candidato del Partido Socialista pide ayuda. "Espero que la gente de Schengen entienda mi condición de estudiante europeo y que soy el único experto antimafia que viene denunciando una serie de hechos que afecta principalmente a la juventud europea, que consume la cocaína que sale de los puertos ecuatorianos. Ustedes tienen que pronunciarse, decir algo en algún momento. Al Estado ecuatoriano, no lo mate, no lo mate así. Es realmente desesperante. Si creen que me callaré con esto no lo haré. Y si llego al debate se lo voy a ganar, voy a presentarle al país una alternativa, un catálogo de política pública para salir de este desastre".

La Policía Judicial y la Fiscalía tienen fotos y videos, dijo

Este miércoles 30 de octubre, Granja ofreció una rueda de prensa. Vestía un chaleco antibalas. "El ataque a la casa de mi hermano por parte de un comando armado responde a los intereses de las mafias políticas. Los agentes de la Policía Judicial, los agentes de mi grupo de custodia y la Fiscalía General del Estado está al tanto con amplio registro fotográfico y en video de todo lo sucedido. Me quieren asesinar, por venir denunciando a las mafias, no solo a los grupos de delincuencia organizada comunes y corrientes sino fundamentalmente a los grupos de delincuencia organizada política".

