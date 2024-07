Pedro Freile: “En mi gobierno, Topic será un superministro de seguridad”

Mientras Guayaquil celebraba un año más de fundación, el abogado Pedro José Freile aterrizó en EXPRESO para conversar sobre las motivaciones de una nueva candidatura y el norte que quiere para el Ecuador que espera liderar desde febrero de 2025.

Freile es precandidato a la Presidencia de la República por SUMA. Abogado. Fue candidato presidencial del movimiento Amigo en 2021 y quedó en quinto lugar. En 2023 fue aspirante a la Alcaldía de Quito y fue parte del equipo de trabajo de la campaña presidencial de Jan Topic en las elecciones anticipadas posteriores.

¿Por qué volver a la papeleta después del quinto lugar de las elecciones de 2021?

El éxito en la vida no es ganar siempre, sino no rendirse nunca. Y nuestro país necesita el ejemplo de personas que son capaces de persistir en empeños concretos y profesionales sin descansar. Yo voy a participar las veces que sea necesario.

En 2021 participó con el movimiento Amigo, en 2023 con el Partido Socialista Ecuatoriano y ahora, para las elecciones de 2025, con SUMA...

Tengo la aspiración de poder trabajar con el resto de partidos políticos con los que todavía no he podido...

Pero lo tildan de bailarín por el cambio de camiseta...

El círculo rojo tiene la necesidad de justificar esas cosas, es como la prensa rosa. En realidad a mí lo que me importa es que soy un liberal con conciencia de ello y mis planes jamás han cambiado un ápice de mi posición ideológica, indistintamente de las voluntades que pueda conquistar en izquierda, derecha, en Marte o en Venus, eso no importa.

Si sus principios no han cambiado pese al cambio de camisetas, ¿se podría esperar un plan de gobierno similar al de 2021, el de Amigo?

No, no he estado en diferentes tiendas políticas. He trabajado con distintas organizaciones y voy a llegar a trabajar con todas las que existen.

Hay quienes dicen que usted solo aparece en elecciones.

Si sumas del tiempo (de las elecciones de 2021 y 2023) se demuestra que he estado vigente los últimos 10 años. Estar vigente en realidad es asumir responsablemente, mantenerse en formación continua, aprendiendo y sirviendo, no es estar en la tarima todo el tiempo. En esta ocasión, distinta de las otras, la candidatura no fue mi iniciativa, sino una propuesta a través de Guillermo Celi (presidente de SUMA).

¿Veremos un plan de gobierno igual o similar al de las elecciones de 2021?

El plan del movimiento Amigo evolucionó y se reflejó en el que utilizó Jan Topic en 2023. Ahora evoluciona a un momento distinto. El nuevo plan para cuatro años vuelve al concepto original del 2021, en el contexto de pensar que una verdadera planificación es de al menos ocho años.

Es decir, si gana, espera permanecer en la Presidencia de la República por ocho años.

Yo no, pero el proyecto sí. Para mí un legado político relevante implica buscar gente más joven y mejor preparada que uno. Entonces yo aspiraría a poder ser la cabeza de puente para que otras personas más preparadas estén ahí.

Por ejemplo, ¿qué se mantendría del plan de gobierno presentado en 2021?

Todo el aporte de seguridad de Jan Topic. Hoy, el Ecuador enfrenta dos realidades. Uno, la de un ITT cerrado que no se puede recuperar, que de hecho tiene que cerrarse, pero con recursos naturales que tienen que reponerse...

¿Y en qué se diferenciaría?

Nuestro plan en esta ocasión, fuera de esta faceta extractiva, es muy agrícola, muy agroindustrial y busca explotar los conocimientos propios que ha logrado desarrollar el Ecuador en industrias como el camarón, el banano y el cacao, para generar una relación directa entre lo cooperativo.

Con Jan Topic lanzaron la plataforma Transforma. ¿Servirá para armar un eventual gabinete ministerial?

Transforma ya es una herramienta para haber tenido identificado gente valiosísima, comenzando por Jan Topic. Él va a hacer frente como una especie de superministro en temas integrados que tienen que ver con seguridad y las consecuencias inmediatas...

¿Superministro? ¿No será ministro del Interior?

No, estaría en una condición un poco más alta que ministro. Nosotros tenemos que llegar con nuestro propio modelo de gestión, de los 48 cargos con rango de ministro, no vamos a ocupar más de 20 en total.

