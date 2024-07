Elecciones 2025: filtrar los bulos de redes y de políticos es el reto del votante

Si amigos o familiares reenvían o comparten contenido en redes sociales, ¿qué se debería hacer? Identificar si se trata de algo falso o fake news (noticias falsas), para romper con la cadena de desinformación, sobre todo en la campaña electoral, que arranca el 5 de enero de 2025. Aunque algunos precandidatos electorales ya hablan de lo que le hace falta al país y acusan de lo que no se ha hecho.

Christian Espinosa Baquero, experto en comunicación digital, se dedica a la realfabetización digital para combatir la desinformación con la campaña ‘Piensa antes de publicar’. Señala algunas recomendaciones a modo de filtros para que el votante no caiga en engaños en el proceso electoral.

(Te puede interesar: Embajador de UE en Ecuador pide garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos)

Funcionarios de la Judicatura investigados por concusión fueron reubicados Leer más

“La actitud crítica frente a lo que consumimos es el primer paraguas de todo. En épocas electorales sabemos que grupos interesados van a querer desinformarnos, tenemos que activar el chip de la actitud crítica”, resalta.

El elector debe despojarse de los sesgos de pensamiento. “Si estamos en elecciones y quiero estar bien informado, no puedo dar por cierto algo solo porque pienso igual”, subraya. No se debe confiar en la cercanía de un contacto o en lo viral de un tema, “muy compartido no significa verdadero”.

Advierte que en tiempo de campaña, los políticos “sacan” páginas de pseudo medios digitales en redes sociales para que hablen a su favor, de los que se debe dudar.

La clave está en saber de qué fuentes proviene la información, más cuando con el desarrollo de la tecnología la Inteligencia Artificial (IA) podría ser usada en el campo electoral. “Vamos a tener muchos audios creados con IA, idénticos a cualquier vocero”, sospecha.

Vendrá una capa de IA (Inteligencia Artificial), se va a utilizar para que la desinformación sea más difícil de detectar. Se puede clonar voz y gestos. Es un peligro. Christian Espinosa Baquero Director de Cobertura Digital

Los candidatos mienten en campaña

Ana Minga es parte de la red de chequeadores LatamChequea, dedicada a verificar información. Dice que las mentiras a divulgarse en redes son proporcionadas incluso por los mismos candidatos. “Las fake news son un negocio, hay falsificadores a los que se puede pagar en internet para que coloquen una noticia igualita (a la de un medio de comunicación real)”.

RELACIONADAS Noboa dice que las elecciones en Venezuela deben ser una demostración de valentía

Minga también estuvo a cargo del UDLA Channel Chequea. Constató que las fake news también se dan en los discursos de los candidatos: “Todos caen en alguna información falsa, en las cifras es en lo que más falsean. En Ecuador no estamos acostumbrados a saber cuánto significa una cifra, los candidatos se aprovechan y los votantes les creen”. Sugiere al elector no dar por sentado los discursos y dudar.

Observa que hay votantes que prefieren la simpatía por un candidato y quieren creerle aunque diga una mentira. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral tampoco ayuda. Minga ve que si el elector acude a la fuente oficial, encontrará un sitio web con información técnica y poco digerible.

No dar por sentado que el discurso del candidato es la verdad, salen a dar discursos incluso con hojas en blanco. Al elector le toca siempre cuestionar. Ana Minga Integrante de LatamChequea

El votante tiene una responsabilidad

Para los expertos, el votante tiene una responsabilidad: hacer un trabajo de filtración y equilibrio de fuentes.

“El rol del ciudadano ahora, más que nunca, está en verificar la información. No solo mirar el muñeco de cartón”, resalta Francisco Rocha, analista político y director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. A los candidatos hay que exigirles un plan de Gobierno sobre los problemas del país, que no vendan solo un eslogan, añade.

Proyecta que las estrategias de campañas de este proceso electoral serán distintas a las de las elecciones anticipadas porque las circunstancias del país son diferentes. Exigir respuestas y no propaganda es lo primordial para no caer en la manipulación política, destaca.

Aplicaciones para verificar información

Los expertos sugieren algunas herramientas digitales para verificar información: Forensic, Invid, Ground News, TinEye, Twitonomy; Perplexity y Copilot para consultas en web con IA.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO