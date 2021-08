Pascual del Cioppo provoca un cisma antes de asumir la Embajada en España

Como un huracán. Las declaraciones del embajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, llegaron como una ráfaga que hasta dejó enmudecidos, al menos al cierre de esta edición, a la Presidencia de la República y la Cancillería ecuatoriana. El otrora presidente del Partido Social Cristiano y ahora diplomático no esperó ni siquiera calentar un poco el sillón principal de la Embajada para levantar una polvareda.

En declaraciones otorgadas al periodista español Alejandro Entrambasaguas y publicadas en el portal OKDiario, el embajador intenta echar tierra a una polémica desatada por sus propias declaraciones a un medio ecuatoriano, en las que aseguró que se habría pagado con dinero público la contratación de servicios legales a una empresa vinculada al partido español Podemos, afín al expresidente Rafael Correa, para la defensa de ecuatorianos afectados por los desahucios en España, pero que nunca se otorgó el servicio y se presume que los recursos engordaron las arcas de la organización política de izquierda.

“Nosotros no estamos interesados en armar más lío del que ya existe... De todas maneras el grupo que es aliado (refiriéndose a Podemos) sí es parte del Gobierno (de Pedro Sánchez), nos parece un poco fuera de lugar darle más leña al fuego a su liado”, dijo Pascual del Cioppo a ese medio extranjero. Este Diario lo contactó y lo único que accedió a comentar es que la publicación no está enmarcada en la verdad.

No desmiento solo el titular, desmiento toda la noticia. Es totalmente falso. Pascual del Cioppo, embajador de Ecuador en España.

¿Dónde está la documentación en la que se basaron las declaraciones del embajador? ¿Dónde está el contrato con la empresa Kinema? ¿Qué dice el contrato? ¿Existe esa documentación o no? ¿Quién o quiénes no quieren que esta información salga a la luz? ¿Es verdad o no que el presidente Guillermo Lasso dio la orden al embajador que oculte los pagos a la empresa Kinema? ¿Por qué? Son algunas de las dudas trasladadas por este Diario a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y la Cancillería ecuatoriana, pero hasta el cierre de esta edición no fueron contestadas.

El asambleísta Esteban Torres, de las filas socialcristianas, extendió un pedido de información a la Cancillería para que le entregue la documentación relacionada a la denuncia del novel diplomático, pero al menos hasta la mañana de ayer, último día de plazo para responder, no recibió una contestación.

Podemos es socio del Gobierno en España y eso fue una molestia que transmitió el Gobierno español a la Cancillería y esta al embajador. Conversé con él y le dije que el pedido es público. Entiendo que se ha generado una minicrisis diplomática muy grave. Esteban Torres, legislador socialcristiano.

Del Cioppo, en la entrevista con el medio extranjero, aseguró que conversó con Torres y da a entender que lo habría persuadido para que desista del pedido. “Yo ya hable con él para explicarle y lo entendió. Quizás lo hizo (presentar la petición) antes de mi explicación”, dijo. No obstante, el legislador por la provincia de Tungurahua reconoce que conversó al menos dos veces con Del Cioppo sobre el tema, pero que nunca (o al menos así lo percibió) se lo intentó persuadir para que cambie de decisión. “No me ha persuadido. Es un pedido ya hecho y es más he insistido. He conversado con él porque sé que le mal informaron en un principio ya luego contrastamos con más información y yo lo que quiero es la información oficial”, dijo el legislador quien explicó que en el caso de que la Cancillería no responda a su pedido debe informar a la Presidencia de la Asamblea para que a su vez el Consejo de Administración Legislativa derive el tema a una comisión que incluso puede solicitar la comparecencia del canciller Mauricio Montalvo.

La documentación es la clave. Del Cioppo aseguró a OKDiario que no puede entregarla si no es con la autorización de la Cancillería y la Presidencia, además que no la tiene. “Están en Cancillería. Yo no los tengo. Nunca los he tenido”, respondió al ser cuestionado sobre los contratos de la empresa Kinema con la Embajada ecuatoriana en España.

No tengo vínculo alguno con Pascual del Cioppo. Lo único que podría comentar al respecto es que no existe justificación alguna para no transparentar esta información, pero solo Pascual del Cioppo o Guillermo Lasso podrían esclarecer lo dicho en esa nota Marjorie Chávez, legisladora socialcristiana.

La que sale a dar la cara como cercana a la actual administración es la legisladora Ana Belén Cordero, integrante del gobernante movimiento CREO y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Defiende al presidente Guillermo Lasso y dice no creer que le haya ordenado a Del Cioppo ocultar información sobre este tema en específico. “Estoy segura que el presidente Lasso lo que pedirá es que se transparente la información y seguramente los medios digitales y la prensa recogerá aquello... Desconozco si la información existe o no”.

La trayectoria del embajador Pascual del Cioppo es bastante proba y honesta. Creo que el embajador debe ser un poquito más prudente cuando se trata de declaraciones de índole diplomático. Creo que en los próximos días y horas se resolverá. Ana Belén Cordero, asambleísta de CREO.

Las declaraciones del embajador al medio español ya llegaron a los oídos de los políticos españoles. Edmundo Bal, portavoz adjunto del partido Ciudadanos, las califica de “inadmisibles”. No obstante, el partido prefiere mantenerse al margen ya que el caso en España es parte de un proceso judicial que no quieren entorpecer llevándolo al ámbito político.

Si en este procedimiento judicial, hay una comisión ordenada por un juez español dirigida a las autoridades ecuatorianas no hay excusa alguna para que Ecuador no responda. No hacerlo sería un incumplimiento que afectaría la buena relación Edmundo Bal, portavoz adjunto del partido Ciudadanos.

Sin la necesidad de inmiscuirse en la labor de la justicia, Bal explica que desde el Congreso tiene dos opciones. La primera la agotaron: pedir comisiones de investigación parlamentaria sobre la financiación de Podemos. “Pero la mayoría del Gobierno junto con sus aliados se han unido todos para inadmitirnos”. La segunda es pedir explicaciones. “No puedo pedirle explicaciones al embajador porque el Congreso controla al Gobierno, pero sí puedo pedirle al Gobierno que pida explicaciones al embajador sobre estas declaraciones... Estamos valorándolo y es muy probable que en estos días realicemos esa consulta”.