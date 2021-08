Pascual Del Cioppo, en rol diplomático, ahora evita hablar del partido Podemos

Destapó la olla y ahora no quiere hablar del tema. Mejor dicho, asegura estar impedido por su nuevo rol diplomático como jefe de la misión ecuatoriana ante el Gobierno de España.

Pascual Del Cioppo, en entrevista con el diario digital El Español, evitó repetir y ahondar en las declaraciones que en su momento dio sobre el supuesto pago de 1,2 millones de euros al año (desde 2015) a empresas vinculadas al partido Podemos de España, para la defensa legal de ecuatorianos en ese país que no se ejecutó. El dinero público aparentemente iba a la organización política. “Como nuevo embajador estoy impedido para hablar de asuntos de política interna. El comentario lo hice en función de político, no de diplomático. Hoy por hoy, las normas internacionales me impiden pronunciarme al respecto”, respondió el expresidente del Partido Social Cristiano al ser consultado sobre si se ratificaba en esas declaraciones.

Los comentarios del político ecuatoriano trascendieron las fronteras nacionales y llegaron hasta el país europeo. El partido Vox pidió la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, también esposa del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien abandonó la política activa tras la derrota de la izquierda en las últimas elecciones regionales de Madrid, y mencionada por el propio embajador designado como presunta beneficiaria del pago de ese dinero. Sin embargo, la intención de Vox fue bloqueada por los diputados del gobernante Partido Socialista Obrero Español y su aliado Podemos.

Del Cioppo asumirá oficialmente su cargo el próximo 16 de septiembre con la consigna del presidente Guillermo Lasso de “establecer y hacer más fuerte la colaboración de Ecuador con el Reino de España y con el Gobierno de Pedro Sánchez. Tengo el encargo de nuestro presidente Lasso de estrechar las relaciones de amistad, de cooperación en todo nivel entre el Gobierno de España y el Gobierno de Ecuador”, dijo al diario español con el que abordó otros temas relacionados a su nueva tarea.